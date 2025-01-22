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البتكوين تصعد بعد قرار ترامب بتعيين فريق لتنظيم القطاع

1/22/2025 5:06:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت عملة البتكوين وسوق العملات المشفرة الأوسع نطاقًا بشكل عام، بعد أنباء عن تأسيس فريق عمل جديد تابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بشأن تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، كجزء من تبني الرئيس دونالد ترامب لهذا القطاع.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، فقد طالما طالب المستثمرون في قطاع العملات المشفرة بضرورة خلق حالة من الوضوح التنظيمي، وهي خطوة تقع ضمن الأولويات القصوى في ظل إدارة ترامب الثانية.
ومن المتوقع، بحسب التقرير، أن تعمل اللجنة التنظيمية الجديدة على تحسين بيئة الاستثمار في الأصول الرقمية في أكبر اقتصاد في العالم.
وبعد الإعلان عن اللجنة، تم تداول عملة البتكوين عند حوالي 106,000 دولار اعتبارًا من الساعة 7:20 صباحًا يوم الأربعاء في سنغافورة، لتقترب من أعلى مستوى قياسي للعملة، والذي بلغ 109,241 دولارًا أميركيًا يوم الاثنين قبل تنصيب ترامب.
وكان أداء بقية سوق العملات المشفرة مختلطًا، حيث تم تداول عملات إيثريوم وسولانا في نطاقات ضيقة في بداية الجلسة الآسيوية.
وبحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، فإن فريق العمل سيسعى إلى التوصل إلى إطار تنظيمي "شامل وواضح"، وفقًا لبلومبرغ.
وسيقود الفريق هيستر بيرس، وهي مفوضة في الهيئة، والتي أُطلق عليها لقب "أم العملات المشفرة" بسبب معارضتها لإجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية المتعلقة بإنفاذ القوانين على شركات العملات المشفرة.
وقال آرون كابلان، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "بروميثيوم"، إن نهج الفريق التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات يمكن أن يُمكّن "صناعة التشفير من الابتكار لكن بحواجز واضحة" و"تحفيز التحول الشامل من الأسواق الإلكترونية إلى الرقمية".
وكشف ترامب وزوجته ميلانيا عن عملات خاصة لهما، وهي رموز شديدة التقلب بدون أصول أساسية لدعم قيمتها، أو ما يسمى بـ"ميم كوين"، ولا يوجد لها غرض عملي واضح، وذلك قبل أداء الرئيس اليمين، الاثنين الماضي.
وارتفعت عملة ترامب إلى قيمة سوقية تصل إلى 15 مليار دولار، لكنها انخفضت الآن إلى ما يقرب من 9 مليارات دولار، وفقًا لبيانات "كوين ماركت كاب".
وفقدت عملة ميلانيا أكثر من نصف قيمتها السوقية، والتي تبلغ الآن حوالي 800 مليون دولار. ومن المتوقع أن يعمل ترامب خلال فترته الثانية على خلق بيئة تنظيمية أكثر ودية للعملات المشفرة، بحسب "بلومبرغ".
ويأمل البعض في القطاع بأن ينشئ ترامب احتياطيًا أميركيًا للبتكوين.
سكاي نيوز



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