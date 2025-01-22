سامسونج توسع نطاق AI Home عبر مجموعة من الأجهزة المنزلية تجسيداً لرؤية شاشات في كل مكان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات مؤخراً عن توسيع تقنيتها المتقدمة للشاشات، ومدمجها ضمن مجموعة أوسع من الأجهزة المنزلية، مما يمثل خطوة جريئة نحو تحقيق رؤيتها: "شاشات في كل مكان". هذا العام، ترتقي سامسونج بتجربة المطبخ من خلال إطلاق ثلاجة جديدة مزودة بشاشةAI Home قياس 9 بوصات، وتضمين شاشة AI Home قياس 7 بوصات بفرن الحائط الكهربائي. كذلك، فقد عملت الشركة على توسيع الخيارات في فئة الغسيل، حيث زودت غسالة ومجففة الملابس Bespoke AITM التي سيتم إطلاقها رسمياً خلال الفترة المقبلة، بشاشة AI Home قياس 7 بوصات.



ورفعت سامسونج الستار عن مختلف منتجاتها الجديدة هذه على هامش مشاركتها في فعاليات نسخة 2025 من معرض CES.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في قسم الأجهزة الرقمية بشركة سامسونج للإلكترونيات، جيونغ سيونغ مون: "لقد كنا في طليعة تطوير الأجهزة المزودة بالشاشات لتحسين تجارب المستهلكين من خلال الميزات والوظائف المبتكرة. وبالإضافة إلى هذه الجهود الرامية لتعزيز قابلية الاستخدام، نعمل على توسيع خيارات المستهلكين من خلال تطوير شاشات ذات قياسات وأحجام مختلفة ودمج هذه الشاشات بفعالية بالعديد من المنتجات من علامة سامسونج".



ومن خلال تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات بأحجام شاشات مختلفة، تهدف سامسونج إلى تعزيز سهولة الاستخدام للمستهلكين، لتحويل المنازل إلى منازل ذكية متصلة على نحو أكبر وأفضل.

ومع تضمين الشاشات المدمجة في غسالة الملابس، وهي التي تدعم أوامر التحكم الصوتي عبر Bixby، فإنه سيكون بإمكان المستخدمين الاطلاع عبر هذه الشاشات على معلومات أساسية مثل درجة الحرارة الداخلية أو معلومات دورة الغسيل، بطريقة واضحة وبسيطة.



وعلاوة على ذلك، تُعد ميزة Map View من العناصر المميزة، حيث تتيح للشاشات المدمجة إمكانية العمل كمراكز تحكم مبسطة ومريحة، تمكّن المستخدمين من مراقبة أجهزتهم المتصلة والتحكم بها من شاشة واحدة. وفضلاً عن ذلك، توفر هذه الشاشات ميزات ترفيهية متنوعة عبر الاتصال بالإنترنت، مما يوسع من دور الأجهزة المنزلية داخل البيئة المنزلية.



وفي المطبخ، وبالإضافة إلى الثلاجات المزودة بشاشات Family Hub قياس 21.5 بوصة و32 بوصة المتوفرة حالياً، تكشف سامسونج النقاب عن ثلاجة Bespoke المزودة بشاشة AI Home قياس 9 بوصات، والتي تلبي احتياجات المستهلكين الذين يبحثون عن ميزات Family Hub المتقدمة بحجم أكثر ملاءمة.



وتعزيزاً لدورها كمركز تحكم، تسمح ميزة Map View المحدّثة للمستخدمين باختيار وضعيات محددة تناسبهم للأجهزة المتصلة، مثل المكيفات الكهربائية والمكانس الروبوتية، ويمكن الوصول إليها مباشرة من الشاشة الرئيسية. وعلاوة على ذلك، تعمل شاشة AI Home قياس 9 بوصات كمركز تحكم للأجهزة الذكية من الأطراف الثالثة المتوافقة مع SmartThings، مثل الأضواء والمقابس الذكية. وعلاوةً على هذه الوظائف، سيتمتع المستخدمون بإمكانية الوصول السلس إلى ميزات مثل SmartThings Energy وخيارات الترفيه المدمجة.



وكجزء من توسيع توافر شاشات AI Home في منتجات الغسيل، تقدم سامسونج شاشة AI Home قياس 7 بوصات لمجموعة الغسالة والمجفف الجديدة Bespoke AITM Washer and Dryer. وتساهم هذه الشاشة في جعل الغسيل أكثر كفاءة وسهولة من خلال التنقل السلس بين القوائم، والحصول على التحديثات الفورية لدورات الغسيل، ومراقبة استهلاك الطاقة. وتضيف هذه التطورات، إلى جانب ميزات مثل Map View، تحسينات قيمة لتجارب المستخدمين اليومية مع أجهزتهم.



وفي بعض الأسواق، سيتم إطلاق مجموعة Bespoke AI Laundry ComboTM أيضاً بشاشة أصغر حجماً، وهي التي يبلغ قياسها 4.3 بوصة. ومن خلال إضافة شاشات AI Home إلى مجموعة واسعة من المنتجات واعتماد أحجام شاشات متنوعة، تواصل سامسونج توسيع الخيارات لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من المستهلكين والزبائن.



هذا وسيتم تضمين مزايا الذكاء الاصطناعي في أجهزة الطهي لتحويلها شاشاتها لشاشات AI Home. وفي هذا السياق، سيتم إحلال هذا التحديث في الفرن الكهربائي (فرن الحائط) Bespoke Wall Oven المتوافر في السوق الأمريكية، ضمن شاشته وهي شاشة LCD قياس 7 بوصات، وذلك عبر تقنية التحديث عن بُعد OTN.



وبفضل مزاياه المحسنة ووظائفه العملية، فقد حصل الفرن المحدث على تقدير من جوائز CES® 2025 Innovation Awards المرموقة، ويتميز الآن بميزات محسنة لتوصيات الوصفات وخصائص الاتصال التي تجعله جزءًا من نظام المنزل الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.



أما ميزة AI Pro CookingTM، التي كانت تتعرف في الأصل على مكونات الأطعمة وتوصي بالوصفات من بين 80 قائمة طهي موجهة، فقد تم ترقيتها لتشمل الآن ميزة "الطهي المخصص" (Customized Cook)، مما يتيح للمستخدمين إضافة وصفات معينة يطهونها بشكل متكرر. وتعرض الشاشة نوافذ منبثقة توصي المستخدمين بحفظ إعدادات الفرن للوصفات التي يتم طهيها بشكل متكرر، والتي يمكن أيضاً حفظها يدوياً بعد استخدام واحد.



وبالإضافة إلى ذلك، تم إضافة تطبيقات رئيسية لشاشة AI Home مثل Map View، وGallery، وWeather، مما يسمح لفرن الحائط بالعمل كمركز منزلي ذكي ومصدر للترفيه. ويعمل هذا التحديث على تحديث واجهة المستخدم ومواءمة الجهاز مع نظام سامسونج الأوسع للأجهزة الذكية.

