عضو حيوي يتحسن بشكل غير متوقع عند التوقف عن السكر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد الدكتور أندريه كوندراخين، من معهد الصيدلة والكيمياء الطبية بجامعة سيتشينوف الطبية، أن التوقف عن تناول السكر بشكل نهائي يمكن أن يُحسن صحة الدماغ بشكل ملحوظ. وأوضح أن قدرة المخ على أداء وظائفه الحيوية تتعزز بشكل كبير بعد مرور 3 أسابيع من التخلي عن السكر.



وأشار الدكتور كوندراخين إلى أن الكربوهيدرات الموجودة في السكر تشبه في تأثيرها المواد المخدرة، حيث تساعد على تهدئة المخ وزيادة الشعور بالسعادة. وبالتالي، فإن التوقف عن تناول السكر يساعد المخ على استعادة توازنه الطبيعي.



كما أوضح أن الأمر نفسه ينطبق على الأطعمة السكرية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن الحلويات، الكعك، والآيس كريم للحفاظ على صحة الدماغ وتجنب تأثيرات السكر السلبية.

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