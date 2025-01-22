النواب يحيل مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أحال مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، قوانين إلى اللجان المختصة.

وأحال المجلس كل من مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025، مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024، مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.

وكان استعرض المجلس خلال جلسته القراءة الأولى لمشاريع القوانين قبل إحالته للجان المختصة تمهيدا لمناقشتها بشكل أوسع مع المختصين قبل إرسالها مجددا إلى مجلس النواب وإقرارها.