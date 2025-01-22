هل تشعر بآلام في معدتك؟ إليك الوجبة التي قد تكون السبب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أوضحت استشاري التغذية العلاجية، الدكتورة ليندا جاد الحق، أن إهمال وجبة الإفطار يمكن أن يؤدي إلى عدة مشاكل صحية على المدى الطويل، خاصة في الجهاز الهضمي.



وقالت ليندا إن الأشخاص الذين يتخطون هذه الوجبة أكثر عرضة للإصابة بالتهابات أو تقرحات هضمية، حيث تتفاعل الأحماض في المعدة مع الجدار الداخلي عند عدم وجود طعام للهضم، مما يسبب التهيج.

كما أشارت إلى أن تخطي الإفطار يؤدي إلى إبطاء حركة الأمعاء، مما يساهم في زيادة خطر الإصابة بعسر الهضم أو الإمساك.



وأضافت أن الخمول والشعور بالتعب الناتج عن إهمال الإفطار قد يكون له علاقة مباشرة بالجهاز الهضمي، حيث أن المعدة الفارغة تعوق القدرة على إفراز هرمون الإنسولين الذي ينظم مستويات الجلوكوز في الدم.



وأوضحت أن عدم تناول الإفطار يؤثر على توازن الميكروبيوم المعوي، مما يضعف البكتيريا النافعة في الأمعاء ويؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي والمناعة العامة للجسم.



وأخيرًا، شددت على أهمية تناول وجبة إفطار تحتوي على الألياف الغذائية، الكربوهيدرات المعقدة، البروتينات، والدهون الصحية للحفاظ على صحة المعدة والأمعاء وضمان عمل الجهاز الهضمي بكفاءة.

الكونسلتو