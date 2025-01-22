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الصين ردا على ترامب: سندافع بحزم عن مصالحنا الوطنية

1/22/2025 5:06:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت متحدثة وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ تعليقا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية، أن بكين ستواصل الدفاع بحزم عن مصالحها الوطنية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر أمرا بفرض تعريفات جمركية جديدة ضد الصين اعتبارا من الأول من فبراير، وربط ذلك بتهريب مادة الفنتانيل الأفيونية الاصطناعية، والتي يزعم أنها ترسل من الصين إلى المكسيك وكندا.
وقالت ماو نينغ إن "الصين تحمي دائما مصالحها الوطنية بحزم"، مضيفا أنه "لا يوجد منتصر في حروب الرسوم الجمركية".
وفي وقت سابق، قال الممثل الرسمي للسفارة الصينية في واشنطن، ليو بينيوي، في تصريح لوكالة نوفوستي إن الصين تحارب المخدرات بصرامة وتقدم الدعم للولايات المتحدة لحل المشاكل المتعلقة بالفنتانيل، مضيفا أن البيت الأبيض أقر في السابق بمثل هذا التعاون، وإن الإجراءات التي اتخذتها الصين ساعدت في مكافحة الفنتانيل في الولايات المتحدة.
يذكر أن في سنة 2019، اشتعلت أزمة بين بكين وواشنطن بسبب الفنتانيل، حيث ردت وسائل إعلام رسمية صينية آنذاك على اتهامات مسؤولين أمريكيين بأن الصين لم تتخذ إجراء صارما بشأن تدفق دواء الفنتانيل المخدر والمواد المتعلقة به إلى الولايات المتحدة.

RT

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