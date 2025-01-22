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الصفدي يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري

1/22/2025 5:06:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عمق العلاقات الأردنية المصرية وتطابقها في عديد الملفات خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وقضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
حديث الصفدي جاء لدى استقباله في مجلس النواب اليوم الاربعاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ المصري حازم عمر، بحضور رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقى رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان، والعين علي العايد مقرر اللجنة في مجلس الأعيان، والسفير المصري في عمان محمد سمير.
وأكد الصفدي أن العلاقات بين البلدين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تشكل نموذجا لشكل العلاقة القائمة على الثقة والتنسيق والتقدير المتبادل.
َوقال الصفدي إن مصر دولة مؤثرة في المنطقة وتنسيقنا معها في أعلى المستويات ودورها رئيسي في القضية الفلسطينية، ونحن في الأردن ننظر للقضية الفلسطينية على أنها قضيتنا وقضية الأمة المركزية ما يستوجب تنسيق المواقف في المرحلة المقبلة بعد وقف العدوان على غزة.
من جهته أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ المصري على متانة علاقات الاخوة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والحرص على تطويرها على الصعد كافة، مشيراً الى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق البرلماني خدمة للقضايا العربية وبالذات القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.


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