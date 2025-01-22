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وزير الداخلية: 1495 موقوفا إداريا في الأردن.. بعضهم يعتدي على والديه

1/22/2025 5:06:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف وزير الداخلية مازن الفراية أسباب استمرار التوقيف الإداري في الأردن، لافتا إلى أن التوقيف يجري تطبيقه لمنع وقوع بعض الجرائم مثل الاعتداء على الوالدين.

وقال الفراية خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن عدد الموقوفين إداريا في الأردن يبلغ حاليا 1495، وأن الكثير من الموقوفين اتخذ هذا الإجراء بحقهم بسبب عقوق الوالدين، وأن بعضهم يعتدي على والديه عندما يكون مخمورا.

وأضاف أن مثل هذه الحالات لا يتم وقف تطبيق التوقيف الإداري فيها لمنع وقوع الاعتداء على الوالدين.

وأشار إلى أنه لا يجري تطبيق التوقيف الإداري بحق أي شخص دون أي أسباب تؤكد أنه قد يؤثر على السلم العام ويهدد الآخرين في المجتمع.

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