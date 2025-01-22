الاحتلال يقتحم بلدة جبل المكبر ويداهم منازل ومحال تجارية
التاريخ
1/22/2025 5:06:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر ، بأن شرطة الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من المنازل، والمحال التجارية، وفرضت غرامات مالية.
وفا
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