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214 ألف مراجع لمستشفى الإيمان في عجلون خلال العام الماضي

1/22/2025 5:06:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير مستشفى الإيمان الحكومي في عجلون الدكتور محمد بني نصر، إن عدد مراجعي المستشفى خلال العام الماضي بلغ 213 ألفا و566 مراجعا، منهم نحو 121 ألفاً راجعوا العيادات الخارجية، وأكثر من 82 ألفاً قصدوا قسم الإسعاف والطوارئ.
وأضاف بني نصر، أن المستشفى أجرى 1618 عملية جراحية العام الماضي، شملت نحو 500 عملية نسائية، و450 عملية جراحة عامة، فيما توزعت باقي العمليات بين تخصصات المسالك البولية، الأنف والأذن والحنجرة، الفم والفكين، العيون والعظام.
وأشار إلى أن أكثر العيادات التي شهدت إقبالاً كانت عيادات الباطنية، بما فيها طب الأسرة وباطني الأعصاب، حيث بلغ عدد مراجعيها نحو 22 ألف مراجع، تلتها عيادة جراحة العظام 18 ألف مراجع.
وأوضح أن قسم الباطنية كان الأكثر استقبالاً لحالات الإدخال، إذ تم إدخال أكثر من ألفي حالة مرضية، إضافة إلى إجراء 931 حالة ولادة داخل المستشفى، نتج عنها ولادة 936 طفلاً.
وبين أن نسبة الإشغال في المستشفى خلال العام الماضي بلغت نحو 27.1 بالمئة.
بترا


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