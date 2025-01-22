Wednesday, 22 January 2025 11:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يجبر فلسطينيين على النزوح من مخيم جنين إلى واد برقين

1/22/2025 5:06:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددًا من الفلسطينيين في أحياء داخل مخيم جنين على النزوح من منازلهم إلى واد برقين.
وقال رئيس بلدية جنين محمد جرار، إن قوات الاحتلال أجبرت الأهالي على النزوح من أحياء في شارع مهيوب وجبل أبو ظهير ومناطق أخرى، بعد أن نادتهم عبر مكبرات الصوت بضرورة الإخلاء.
وأضاف أن الاحتلال فتح ممرًا واحدًا لإجبار الأهالي على سلوكه باتجاه دوار العودة في المخيم، ومن ثم إلى واد برقين.
وقال جرار إن البلدية تواصلت مع بلديات برقين وكفر دان وعرابة لإرسال مركبات لنقل العائلات التي تم إخلاؤها وتأمينها في هذه البلدات.
وأشار إلى أن الاحتلال يمنع تحرك طواقم البلدية في الميدان، حيث يواجهون صعوبة في نقل الفلسطينيين ، كما تم التواصل مع عدة مؤسسات دولية لتأمين الاحتياجات الطارئة لمن جرى إخلاؤهم.
وقال جرار إن استمرار عدوان الاحتلال على المخيم يعني صعوبة في إحصاء عدد العائلات التي تجبر على النزوح.
وأضاف أن 600 فلسطيني علقوا داخل مستشفى جنين الحكومي منذ بدء العدوان أمس الثلاثاء، ومنع الاحتلال خروجهم، ما أدى إلى إرهاق المستشفى ونفاد الغذاء منه بالكامل، إلا أنه سمح لهم صباح اليوم بالمغادرة بعد إغلاق مداخل المستشفى بالسواتر الترابية.
يشار إلى أن قوات الاحتلال دفعت بجرافتين مجنزرتين إلى مداخل مخيم جنين مع استمرار نداءات الإخلاء للأهالي في عدة أحياء.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها يوم أمس، في عدوان غير مسبوق ترافقه جرافات عسكرية، بالتزامن مع تحليق طائرات الاحتلال المُسيرة والحربية في الأجواء. حيث بلغت حصيلة شهداء العدوان في يومه الأول 10 شهداء، وقرابة 40 إصابة.
وقد أعلن جيش الاحتلال يوم أمس شن عدوان على مدينة جنين ومخيمها، وسط تهديدات من وزراء في حكومة الاحتلال بتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية.
وفا


MENAFN22012025000208011052ID1109116706

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث