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تعطل نظام رخص المهن في بلدية إربد

1/22/2025 5:06:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اشتكى مواطنون في إربد من تعطل نظام الخدمات في بلدية إربد ما أدى إلى تعطل انجاز معاملاتهم.


بدورها وجهت بلدية إربد الكبرى اعتذارها عن عدم تقديم جميع الخدمات المتعلقة برخص المهن، وذلك بسبب تعطل النظام من المصدر منذ يوم أمس الثلاثاء "وفقا لبيان وصل الوكيل الإخباري".


وأكدت البلدية أنها ستعلن للمراجعين عودة الخدمات فور اصلاح الخلل.

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