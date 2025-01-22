تعطل نظام رخص المهن في بلدية إربد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اشتكى مواطنون في إربد من تعطل نظام الخدمات في بلدية إربد ما أدى إلى تعطل انجاز معاملاتهم.
بدورها وجهت بلدية إربد الكبرى اعتذارها عن عدم تقديم جميع الخدمات المتعلقة برخص المهن، وذلك بسبب تعطل النظام من المصدر منذ يوم أمس الثلاثاء "وفقا لبيان وصل الوكيل الإخباري".
وأكدت البلدية أنها ستعلن للمراجعين عودة الخدمات فور اصلاح الخلل.
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