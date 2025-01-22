سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 49 سنتا ليبلغ 09ر83 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 22 - 1 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 49 سنتا ليبلغ 09ر83 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 58ر83 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا لتبلغ 29ر79 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99ر1 دولار لتبلغ 89ر75 دولار. (النهاية)
خ م / ن و ف
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