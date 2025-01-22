Wednesday, 22 January 2025 10:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 49 سنتا ليبلغ 09ر83 دولار

1/22/2025 4:45:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 1 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 49 سنتا ليبلغ 09ر83 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 58ر83 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا لتبلغ 29ر79 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99ر1 دولار لتبلغ 89ر75 دولار. (النهاية)

خ م / ن و ف


MENAFN22012025000071011013ID1109116556

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث