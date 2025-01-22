تركيا: زلزال بقوة 2ر5 درجة قبالة سواحل بحر إيجة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسطنبول - 22 - 1 (كونا) -- أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) أن زلزالا بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب بحر (إيجة) قبالة سواحل ولاية (تشاناق قلعة) غرب تركيا ولم يسجل حتى الآن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.
وذكرت الإدارة في بيان مساء أمس الثلاثاء أن الزلزال وقع على عمق 65ر8 كيلومتر تحت قاع البحر في الساعة 38ر23 بالتوقيت المحلي وعلى بعد 62ر6 كيلومتر من سواحل قضاء أيواليك في الولاية.
ولم يصدر أي تحذير رسمي بحدوث موجات مد عال (تسونامي).(النهاية)
ط ا / م خ
MENAFN22012025000071011013ID1109116555
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.