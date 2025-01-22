Wednesday, 22 January 2025 10:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تركيا: زلزال بقوة 2ر5 درجة قبالة سواحل بحر إيجة

1/22/2025 4:45:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 22 - 1 (كونا) -- أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) أن زلزالا بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب بحر (إيجة) قبالة سواحل ولاية (تشاناق قلعة) غرب تركيا ولم يسجل حتى الآن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.
وذكرت الإدارة في بيان مساء أمس الثلاثاء أن الزلزال وقع على عمق 65ر8 كيلومتر تحت قاع البحر في الساعة 38ر23 بالتوقيت المحلي وعلى بعد 62ر6 كيلومتر من سواحل قضاء أيواليك في الولاية.
ولم يصدر أي تحذير رسمي بحدوث موجات مد عال (تسونامي).(النهاية)

ط ا / م خ


MENAFN22012025000071011013ID1109116555

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث