كوريا الجنوبية والسعودية تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الاسلحة بين البلدين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 22 - 1 (كونا) -- بحثت كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية اليوم الاربعاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاسلحة.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للانباء عن ادارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكوري الجنوبي القول في بيان ان رئيس الادارة سيوك جونغ - غون التقى بوزير الحرس الوطني السعودي عبدالله آل سعود خلال زيارته الى الرياض لمناقشة مسعى المملكة لتحديث معدات قواتها البرية.
وأضافت ان سيوك التقى ايضا بمساعد وزير
الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري لمناقشة مساعي المملكة لشراء أصول برية وبحرية وجوية لاسيما التعاون الثنائي في مجال صناعات الاسلحة.
وفي السياق اتفق الجانبان كجزء من المحادثات على انشاء هيئة استشارية تضم الحكومة وشركات الدفاع لمناقشة هذا التعاون بين البلدين.
ولفتت الوكالة الى ان سيوك "تعهد بتكثيف الجهود للفوز بمزيد من صفقات تصدير الاسلحة" معتبرا ان "الزيارة الاخيرة للرياض أكدت امكانات المملكة كواحدة من أكبر شركاء التعاون في مجال الاسلحة لكوريا الجنوبية في المستقبل".
وزار رئيس ادارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكوري الجنوبي سيوك جونغ - غون السعودية في وقت سابق من هذا الاسبوع كجزء من رحلة الى دولتين تشمل النرويج ايضا والتي تهدف الى تعزيز صادرات الاسلحة المحتملة.
وشملت زيارة سيوك الى الرياض أيضا محادثات مع كبار قادة القوات الجوية والبحرية السعودية. (النهاية)
م ك / ن ع ع
MENAFN22012025000071011013ID1109116545
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