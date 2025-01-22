الدولار الأمريكي يستقر عند 308ر0 دينار واليورو يرتفع إلى 321ر0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 22 - 1 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 308ر0 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 21ر0 في المئة إلى مستوى 321ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 29ر0 في المئة إلى مستوى 380ر0 دينار فيما استقر سعر الفرنك السويسري عند مستوى 340ر0 دينار كما استقر الين الياباني دون مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ف ن ك / ه ث
MENAFN22012025000071011013ID1109116544
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