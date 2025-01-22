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دول مجلس التعاون: الإرهاب يشكل تهديدا جليا للأمن والسلم الدوليين خاصة في أفريقيا

1/22/2025 4:45:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 22 - 1 (كونا) -- أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الإرهاب يشكل تهديدا جليا للأمن والسلم الدوليين خاصة في أفريقيا ومنطقة الساحل تحديدا الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود الدولية والأممية للحد من التطرف الفكري وتوسع نطاق الأفكار الإرهابية المزعزعة للأمن بشكل عام.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير طارق البناي مساء أمس الثلاثاء بالنيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجلسة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن التي عقدت تحت البند المعنون ب(صون السلم والأمن الدوليين) لبحث ظاهرة الإرهاب في أفريقيا.
وقال البناي "لا بد أن نسلط الضوء على أن مسؤولية مكافحة الإرهاب في أفريقيا لا تقع فقط على القارة الأفريقية بل هي مسؤولية مجتمعة على كافة أعضاء المجتمع الدولي لأن الإرهاب آفة لا تقف عند موطن جغرافي أو عرق أو دين محدد".
وأضاف "ومن هذا المنطلق فإنه من المهم أن يدعم المجتمع الدولي الحلول التي تقودها أفريقيا للتحديات التي تواجهها وأن نعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء هناك لتوفير الدعم السياسي والمالي ودعم الخبرات اللازم".
وأشاد بالتغييرات الجذرية التي انتهجها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لمعالجة هذه التحديات المعقدة والتي أعلن عنها وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف في الاجتماع رفيع المستوى الأخير الذي عقد في العاصمة النيجيرية أبوجا في شهر أبريل الماضي بشأن مكافحة الإرهاب في أفريقيا تحت عنوان (تعزيز التعاون الإقليمي وبناء المؤسسات لمعالجة التهديد المتطور للإرهاب في أفريقيا".
وأوضح البناي أن الأمم المتحدة أطلقت النداء المشترك لمكافحة الإرهاب في أفريقيا والذي يجمع 16 كيانا تابعا للأمم المتحدة لدعم 10 مبادرات جديدة متعددة الشركاء في مختلف أنحاء القارة الأفريقية تتناول مجالات حيوية بما في ذلك إدارة الحدود ومكافحة الإرهاب والسفر في أفريقيا والعلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة ومنع التطرف العنيف والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان.
ولفت إلى الدعم الدولي المقدم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب لا سيما جهود الأمم المتحدة الأمر الذي ساهم في دعم العديد من أنشطة المكتب الخاصة بالقارة الافريقية بما فيها دعم عقد اجتماع أبوجا.
وذكر البناي أن تدابير مكافحة الإرهاب متعددة الأوجه والمجالات ولدحر هذه الظاهرة يجب أن تكون الاستجابة للمعطيات ذات نهج مبتكر ومتجدد قائلا "من هذا المنطلق نؤكد أن التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) هو ركيزة أساسية ومنصة تجمع العقول النيرة التي لا تتوانى عن تقديم الدراسات والاستراتيجيات التي من شأنها أن تمكننا بشكل أفضل من التعامل مع هذه الآفة".
وقال إن "مجلس التعاون لدول الخليج العربية يولي اهتماما بالغا للجهود الراهنة في القارة الأفريقية والرامية للتصدي لآفة الإرهاب بكافة أشكاله وانطلاقا من الحرص على تحقيق هذه الغاية السامية أكدت دول مجلس التعاون من خلال اجتماع مجلسها الأعلى في دورته ال45 المنعقد في دولة الكويت في ديسمبر الماضي على ضرورة تكثيف العمل والتنسيق المشترك مع الدول الأعضاء لدى الاتحاد الافريقي لتحديد أفضل السبل والممارسات المتعمدة للتصدي ومكافحة المجموعات الإرهابية وسبل تمويلها".
وأضاف البناي أن البيان الختامي للدورة ال45 للمجلس أشار إلى مبادرة دولة الكويت باستضافة مؤتمر (دوشانبي) الرابع إذ اتسعت الرقعة الجغرافية للدول المشاركة في مسار (دوشانبي) لتشمل ولأول مرة الدول الأفريقية وذلك انطلاقا من الحرص على الاستماع بشكل مباشر لهموم الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي وللعمل سويا نحو تحقيق الأهداف المشتركة لا سيما التي يدعمها اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب وتعزيز العمل المشترك داخل منظومة الأمم المتحدة.
وبين أن ظاهرة الإرهاب في أفريقيا كالسرطان الذي يسري في جسد الاستقرار والإنماء مهددة عبر توسعها حاضر الأمم ومستقبل أجيالها مؤكدا استعداد دول مجلس التعاون لمواصلة جهود الدعم والمساندة في استقرار الدول الافريقية وشعوبها ورفعتها ونمو مستقبلها ادراكا منها بأن مكافحة الإرهاب ليست مجرد حرب واسعة ضد التطرف بل هي معركة فكر وتنمية وتعاون وأبعادها في الحقيقة تفوق وتتجاوز المجالات لتشعبها وتداخل قطاعاتها.
وأشار إلى أن مكافحة الإرهاب على كافة الأصعدة تتم من خلال المبادئ الجوهرية التالية وهي تكثيف الجهود الدولية لدعم الدول الأكثر تأثرا بالإرهاب ليس فقط بالخطط الأمنية وإنما من خلال الدفع بالتنمية والتعليم وتمكين المجتمعات بالاضافة إلى تعزيز التعاون الفني والتكنولوجي لأن الإرهاب اليوم أصبح يتخذ أشكالا أكثر تعقيدا وبناء جسور الشراكة بين الأطراف ذات الصلة عبر توثيق أواصر التعاون بين المنظمات الإقليمية والدولية.
وشدد على أن تداعيات الإرهاب خطيرة ومتفاقمة ولا تقف فقط عند الآلاف ممن زهقت أرواحهم جراء الهجمات الوحشية المختلفة مجددا استعداد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للاستمرار بدعم جهود المجتمع الدولي للحد من هذه الظاهرة المزعزعة للأمن والاستقرار في القارة الافريقية.(النهاية)

م خ


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