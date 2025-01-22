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(الداخلية): القبض على عصابة نفذت عملية سطو مسلح على مكتب صرافة

1/22/2025 4:45:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن الجنائي اليوم الأربعاء القبض على تشكيل عصابي من جنسية أفريقية خلال 24 ساعة من ارتكاب سطو مسلح على مكتب صرافة في منطقة المهبولة وسرقة عملات أجنبية تقدر قيمتها بـ4600 دينار كويتي (نحو 16500 دولار أمريكي).
وقالت (الداخلية) في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن التشكيل العصابي قام بمراقبة مكتب الصرافة من أسطح مبان مجاورة لتحديد أوقات الذروة واستخدم لوحات معدنية مسروقة لتغطية هوية المركبات المستخدمة خلال العملية.
وأفادت أن جهود رجال المباحث أسفرت عن ضبط أحد المتهمين بمنطقة المهبولة فيما تم ضبط المتهم الآخر بأسواق القرين وعثر بمسكنه على المبالغ المسروقة وكيس صغير يحتوي مادة الشبو المخدرة وتمت احالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة المختصة.(النهاية)

ع ج ر / ط أ ب


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