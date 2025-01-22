(الداخلية): القبض على عصابة نفذت عملية سطو مسلح على مكتب صرافة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 22 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن الجنائي اليوم الأربعاء القبض على تشكيل عصابي من جنسية أفريقية خلال 24 ساعة من ارتكاب سطو مسلح على مكتب صرافة في منطقة المهبولة وسرقة عملات
أجنبية تقدر قيمتها بـ4600 دينار كويتي (نحو 16500 دولار أمريكي).
وقالت (الداخلية) في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن التشكيل العصابي قام بمراقبة مكتب الصرافة من أسطح مبان مجاورة لتحديد أوقات الذروة واستخدم لوحات معدنية مسروقة لتغطية هوية المركبات المستخدمة خلال العملية.
وأفادت أن جهود رجال المباحث أسفرت عن ضبط أحد المتهمين بمنطقة المهبولة فيما تم ضبط المتهم الآخر بأسواق القرين وعثر بمسكنه على المبالغ المسروقة وكيس صغير يحتوي مادة الشبو المخدرة وتمت احالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة المختصة.(النهاية)
ع ج ر / ط أ ب
MENAFN22012025000071011013ID1109116542
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