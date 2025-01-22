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وزير الصحة: 71 عملية زراعة خلايا جذعية للأطفال منذ 2020 بنسب نجاح تضاهي كبرى المراكز العالمية

1/22/2025 4:45:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 22 – 1 (كونا) -- أعلن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إجراء 71 عملية زراعة خلايا جذعية للأطفال بنسب نجاح مرتفعة للغاية تضاهي كبرى المراكز العالمية منذ تدشين برنامج زراعة الخلايا الجذعية في أكتوبر 2020.
وقال وزير الصحة في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الرابع لزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الجيني والخلوي للأطفال اليوم الأربعاء ان من بين هذه العمليات 57 زراعة خلايا جذعية من متبرعين وسبع عمليات زراعة خلايا جذعية ذاتية وسبع حالات علاج خلوي لتعزيز الخلايا الجذعية.
وأشار إلى أن 27 عملية منها تضمنت زراعة خلايا من متبرعين نصف متطابقين وهي من أكثر الإجراءات الطبية تعقيدا وتتطلب مستوى عاليا من الخبرة الدقيقة والاحترافية لافتا الى أن هذا الإنجاز يعكس التقدم الكبير الذي حققته البلاد في هذا المجال ويؤكد قدرتها على تقديم رعاية طبية تضاهي أعلى المعايير العالمية.
وأكد أن الوزارة تسعى جاهدة لمواكبة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية المتقدمة في مجالات أمراض الدم والسرطان لدى الأطفال وتولي اهتماما خاصا بزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي والجيني بهدف تقديم أفضل العلاجات لحالات سرطان الدم والأمراض الوراثية سعيا لتوفير رعاية صحية متكاملة وشاملة.
وأوضح أن الكويت ومنذ أن خطت أولى خطواتها في مجال زراعة الخلايا الجذعية وضعت نصب أعينها هدفا رئيسيا يتمثل في أن تكون في مقدمة الدول الرائدة في هذا التخصص الدقيق.
واضاف أنه "منذ تأسيس أول برنامج لزراعة الخلايا الجذعية في البلاد حرصنا على بناء منظومة متكاملة تجمع بين الكفاءات الوطنية المتميزة وأحدث التقنيات العالمية".
ورأى أن المؤتمر رسالة إنسانية وعلمية "تعكس سعينا نحو مستقبل صحي مشرق للأطفال الذين يحتاجون إلى كل تقدم علمي يسهم في تحسين حياتهم" ودعوة مفتوحة لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون بين العقول المبدعة بهدف إيجاد حلول مبتكرة تحدث ثورة حقيقية في طرق التشخيص والعلاج.
وأكد العوضي في تصريح للصحفيين عقب الافتتاح أن المؤتمر يمثل نقلة نوعية واضافة لوزارة الصحة معلنا عن توقيع عقد إنشاء القسم الثالث لمستشفى بنك الكويت الوطني فضلا عن توفر أحدث الأجهزة الطبية والأدوية.
من جانبها قالت رئيسة المؤتمر الدكتورة سندس الشريدة في كلمتها إن وحدة الفصادة العلاجية سجلت أداء استثنائيا حيث أجرت 530 جلسة فصادة ضوئية علاجية منذ 2022 بالإضافة إلى 28 جلسة تغيير دم وعدد كبير من الفصادات العلاجية الأخرى للأطفال منذ 2023.
وقالت إن هذا المؤتمر السنوي يمثل انعكاسا حقيقيا للأعمال التي تنجز في وحدة زراعة الخلايا الجذعية للأطفال ويشهد تطورا مستمرا ويتعزز بفضل زيادة التعاون مع المؤسسات الإقليمية والعالمية مما يساهم بتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للأطفال المرضى وتوسيع آفاق البحث العلمي.
وأشارت الى أن عددا من الأطباء الزائرين شاركوا في اجتماعات متعددة التخصصات داخل مستشفى البنك الوطني حيث تمت معاينة أكثر من 30 طفلا سواء بالعيادات الخارجية أو الأجنحة.
وأوضحت انه يشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء و37 متحدثا دوليا وإقليميا من عشر مستشفيات عالمية وإقليمية ما يثري النقاشات ويوسع آفاق التعاون العلمي مبينة أن جدول الأعمال يركز على التقنيات الحديثة التي تفتح آفاقا جديدة لعلاج سرطان الدم والأورام بالهندسة الوراثية.(النهاية)

م ر ف / ط أ ب


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