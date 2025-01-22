وزير الصحة: 71 عملية زراعة خلايا جذعية للأطفال منذ 2020 بنسب نجاح تضاهي كبرى المراكز العالمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت – 22 – 1 (كونا) -- أعلن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إجراء 71 عملية زراعة خلايا جذعية للأطفال بنسب نجاح مرتفعة للغاية تضاهي كبرى المراكز العالمية منذ تدشين برنامج زراعة الخلايا الجذعية في أكتوبر 2020.
وقال وزير الصحة في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الرابع لزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الجيني والخلوي للأطفال اليوم الأربعاء ان من بين هذه العمليات 57 زراعة خلايا جذعية من متبرعين وسبع عمليات زراعة خلايا جذعية ذاتية وسبع حالات علاج
خلوي لتعزيز الخلايا الجذعية.
وأشار إلى أن 27 عملية منها تضمنت زراعة خلايا من متبرعين نصف متطابقين وهي من أكثر الإجراءات الطبية تعقيدا وتتطلب مستوى عاليا من الخبرة الدقيقة والاحترافية لافتا الى أن هذا الإنجاز يعكس التقدم الكبير الذي حققته البلاد في هذا المجال ويؤكد قدرتها على تقديم رعاية طبية تضاهي أعلى المعايير العالمية.
وأكد أن الوزارة تسعى جاهدة لمواكبة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية المتقدمة في مجالات أمراض الدم والسرطان لدى الأطفال وتولي اهتماما خاصا بزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي والجيني بهدف تقديم أفضل العلاجات لحالات سرطان الدم والأمراض الوراثية سعيا لتوفير رعاية صحية متكاملة وشاملة.
وأوضح أن الكويت ومنذ أن خطت أولى خطواتها في مجال زراعة الخلايا الجذعية وضعت نصب أعينها هدفا رئيسيا يتمثل في أن تكون في مقدمة الدول الرائدة في هذا التخصص الدقيق.
واضاف أنه "منذ تأسيس أول برنامج لزراعة الخلايا الجذعية في البلاد حرصنا على بناء منظومة متكاملة تجمع بين الكفاءات الوطنية المتميزة وأحدث التقنيات العالمية".
ورأى أن المؤتمر رسالة إنسانية وعلمية "تعكس سعينا نحو مستقبل صحي مشرق للأطفال الذين يحتاجون إلى كل تقدم علمي يسهم في تحسين حياتهم" ودعوة مفتوحة لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون بين العقول المبدعة بهدف إيجاد حلول مبتكرة تحدث ثورة حقيقية في طرق التشخيص والعلاج.
وأكد العوضي في تصريح للصحفيين عقب الافتتاح أن المؤتمر يمثل نقلة نوعية واضافة لوزارة الصحة معلنا عن توقيع عقد إنشاء القسم الثالث لمستشفى بنك الكويت الوطني فضلا عن توفر أحدث الأجهزة الطبية والأدوية.
من جانبها قالت رئيسة المؤتمر الدكتورة سندس الشريدة في كلمتها إن وحدة الفصادة العلاجية سجلت أداء استثنائيا حيث أجرت 530 جلسة فصادة ضوئية علاجية منذ 2022 بالإضافة إلى 28 جلسة تغيير دم وعدد كبير من الفصادات العلاجية الأخرى للأطفال منذ 2023.
وقالت إن هذا المؤتمر السنوي يمثل انعكاسا حقيقيا للأعمال التي تنجز في وحدة زراعة الخلايا الجذعية للأطفال ويشهد تطورا مستمرا ويتعزز بفضل زيادة التعاون مع المؤسسات الإقليمية والعالمية مما يساهم بتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للأطفال المرضى وتوسيع آفاق البحث العلمي.
وأشارت الى أن عددا من الأطباء الزائرين شاركوا في اجتماعات متعددة التخصصات داخل مستشفى البنك الوطني حيث تمت معاينة أكثر من 30 طفلا سواء بالعيادات الخارجية أو الأجنحة.
وأوضحت انه يشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء و37 متحدثا دوليا وإقليميا من عشر مستشفيات عالمية وإقليمية ما يثري النقاشات ويوسع آفاق التعاون العلمي مبينة أن جدول الأعمال يركز على التقنيات الحديثة التي تفتح آفاقا جديدة لعلاج سرطان الدم والأورام بالهندسة الوراثية.(النهاية)
م ر ف / ط أ ب
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