صندوق السياحة: ركيزة أساسية لتنمية القطاع السياحي في الأردن

* الدكتور نضال ملو العين



شهد العالم في السنوات الأخيرة تحديات غير مسبوقة أثرت بشكل كبير على القطاع السياحي، مثل جائحة كوفيد-19 والأزمات الجيوسياسية. ولذا برزت الحاجة إلى إنشاء صندوق السياحة في الأردن، كما ورد في كتاب التكليف السامي، ليكون أداة فعّالة لتنمية القطاع السياحي وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات.



أهمية صندوق السياحة

-مواجهة التحديات: يساعد الصندوق في التغلب على العقبات التي تواجه القطاع السياحي، مثل التقلبات الاقتصادية والأزمات العالمية.

-تحقيق التنمية المستدامة: يعمل الصندوق على الاستثمار في البنية التحتية والترويج للسياحة الأردنية لضمان استدامتها ونموها.

-دعم الرؤى الملكية : يساهم الصندوق في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز القطاع السياحي كأحد ركائز التنمية الاقتصادية.

-مساندة المؤسسات السياحية: يقدم الصندوق الدعم للمؤسسات المتضررة عبر منح وقروض ميسرة، إلى جانب استقطاب الدعم المحلي والدولي.

-تطوير الكفاءات : يعزز الصندوق برامج التدريب والتطوير للعاملين في القطاع السياحي، خاصة الشباب، لضمان استمرارية التميز.



آليات عمل الصندوق

-الاستقلالية الإدارية : يجب أن يتمتع الصندوق بإدارة مستقلة تتبع لرئاسة الوزراء لضمان الشفافية والكفاءة.

-التمويل المستدام : يُموَّل الصندوق عبر رسوم رمزية على الرحلات السياحية الصادرة، إلى جانب مخصصات من هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة.

-الاستثمارات الاقتصادية : يركز الصندوق على تطوير المواقع السياحية ودعم السياحة الداخلية من خلال استثمارات استراتيجية.

-الشراكة مع القطاع الخاص : يسعى الصندوق للتعاون مع البنوك والمؤسسات الاستثمارية ليكون ذراعًا تنمويًا للحكومة.

-استقطاب الاستثمارات : يعمل الصندوق على جذب التمويل المحلي والعربي والعالمي لدعم القطاع.

-طرح السندات الاستثمارية : يتيح الصندوق إمكانية طرح سندات مخصصة لدعم المشاريع السياحية.



برامج تمكين السياحة

تسعى برامج تمكين السياحة إلى توفير حلول تمويلية مبتكرة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع، وتشمل:

-برنامج كفالة : يقدم ضمانات لتغطية العجز في حال تعثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

-برنامج التمويل المشترك : يوفر حلول تمويل بالتعاون مع البنوك وشركات التمويل بهوامش تنافسية.

-برنامج منصات التقنية : يدعم التسويق الإلكتروني والإدارة الرقمية للقطاع السياحي.

-برنامج التقنية المالية : يقدم حلولًا تمويلية مبتكرة للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة.



تنفيذ المشاريع السياحية

-خطة شاملة : يتبنى الصندوق خطة متكاملة لتنفيذ المشاريع غير القابلة للتحقيق بالأساليب التقليدية.

-مرونة التنفيذ : يتميز الصندوق بالمرونة في تنفيذ المشاريع واستقطاب الاستثمارات.

-التعاون المجتمعي : يعمل الصندوق على إشراك المجتمعات المحلية في تمويل وإدارة المشاريع لتحقيق التنمية المجتمعية.



إن صندوق السياحة ليس مجرد أداة تمويلية، بل هو منصة استراتيجية لدعم القطاع السياحي في الأردن وتحقيق التنمية المستدامة. فمن خلال العمل الجاد والتعاون بين جميع الأطراف، يمكن للصندوق أن يساهم في بناء مستقبل مشرق للسياحة الأردنية، ويجعلها نموذجًا عالميًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.









الدكتور نضال ملو العين

