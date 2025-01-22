صندوق السياحة: ركيزة أساسية لتنمية القطاع السياحي في الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
* الدكتور نضال ملو العين
شهد العالم في السنوات الأخيرة تحديات غير مسبوقة أثرت بشكل كبير على القطاع السياحي، مثل جائحة كوفيد-19 والأزمات الجيوسياسية. ولذا برزت الحاجة إلى إنشاء صندوق السياحة في الأردن، كما ورد في كتاب التكليف السامي، ليكون أداة فعّالة لتنمية القطاع السياحي وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات.
أهمية صندوق السياحة
-مواجهة التحديات: يساعد الصندوق في التغلب على العقبات التي تواجه القطاع السياحي، مثل التقلبات الاقتصادية والأزمات العالمية.
-تحقيق التنمية المستدامة: يعمل الصندوق على الاستثمار في البنية التحتية والترويج للسياحة الأردنية لضمان استدامتها ونموها.
-دعم الرؤى الملكية : يساهم الصندوق في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز القطاع السياحي كأحد ركائز التنمية الاقتصادية.
-مساندة المؤسسات السياحية: يقدم الصندوق الدعم للمؤسسات المتضررة عبر منح وقروض ميسرة، إلى جانب استقطاب الدعم المحلي والدولي.
-تطوير الكفاءات : يعزز الصندوق برامج التدريب والتطوير للعاملين في القطاع السياحي، خاصة الشباب، لضمان استمرارية التميز.
آليات عمل الصندوق
-الاستقلالية الإدارية : يجب أن يتمتع الصندوق بإدارة مستقلة تتبع لرئاسة الوزراء لضمان الشفافية والكفاءة.
-التمويل المستدام : يُموَّل الصندوق عبر رسوم رمزية على الرحلات السياحية الصادرة، إلى جانب مخصصات من هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة.
-الاستثمارات الاقتصادية : يركز الصندوق على تطوير المواقع السياحية ودعم السياحة الداخلية من خلال استثمارات استراتيجية.
-الشراكة مع القطاع الخاص : يسعى الصندوق للتعاون مع البنوك والمؤسسات الاستثمارية ليكون ذراعًا تنمويًا للحكومة.
-استقطاب الاستثمارات : يعمل الصندوق على جذب التمويل المحلي والعربي والعالمي لدعم القطاع.
-طرح السندات الاستثمارية : يتيح الصندوق إمكانية طرح سندات مخصصة لدعم المشاريع السياحية.
برامج تمكين السياحة
تسعى برامج تمكين السياحة إلى توفير حلول تمويلية مبتكرة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع، وتشمل:
-برنامج كفالة : يقدم ضمانات لتغطية العجز في حال تعثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
-برنامج التمويل المشترك : يوفر حلول تمويل بالتعاون مع البنوك وشركات التمويل بهوامش تنافسية.
-برنامج منصات التقنية : يدعم التسويق الإلكتروني والإدارة الرقمية للقطاع السياحي.
-برنامج التقنية المالية : يقدم حلولًا تمويلية مبتكرة للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة.
تنفيذ المشاريع السياحية
-خطة شاملة : يتبنى الصندوق خطة متكاملة لتنفيذ المشاريع غير القابلة للتحقيق بالأساليب التقليدية.
-مرونة التنفيذ : يتميز الصندوق بالمرونة في تنفيذ المشاريع واستقطاب الاستثمارات.
-التعاون المجتمعي : يعمل الصندوق على إشراك المجتمعات المحلية في تمويل وإدارة المشاريع لتحقيق التنمية المجتمعية.
إن صندوق السياحة ليس مجرد أداة تمويلية، بل هو منصة استراتيجية لدعم القطاع السياحي في الأردن وتحقيق التنمية المستدامة. فمن خلال العمل الجاد والتعاون بين جميع الأطراف، يمكن للصندوق أن يساهم في بناء مستقبل مشرق للسياحة الأردنية، ويجعلها نموذجًا عالميًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الدكتور نضال ملو العين
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