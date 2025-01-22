الدولار يتراجع مع تقييم الأسواق لخطط ترامب بشأن التعريفات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تراجع الدولار قليلًا يوم الأربعاء في تداولات غير حاسمة بسبب غياب الوضوح بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعريفات الجمركية، مما أبقى الأسواق المالية في حالة تخمين.
وقال ترامب مساء الثلاثاء في البيت الأبيض إن إدارته تناقش فرض تعريفة بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين اعتبارًا من 1 فبراير، وهو نفس اليوم الذي قال فيه سابقًا إن المكسيك وكندا ستواجهان رسومًا تصل إلى حوالي 25%.
كما تعهد بفرض رسوم على الواردات الأوروبية دون تقديم تفاصيل إضافية.
ورغم هذه التهديدات، فإن غياب الخطط المحددة في اليوم الأول من تولي ترامب المنصب أدى إلى تراجع الدولار بنسبة 1.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية مع بداية الأسبوع. استقر الدولار يوم الثلاثاء، حيث انتهى دون تغيير بعد أن تلاشى انتعاش مؤقت، مع تصريح المسؤولين الأمريكيين بأن أي ضرائب جديدة سيتم فرضها بطريقة مدروسة.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل اليورو والين وأربع عملات أخرى رئيسية، بنسبة 0.14% إلى 108 بحلول الساعة 0054 بتوقيت غرينتش.
وتراجع اليورو بنسبة 0.07% إلى 1.0420 دولار، بينما ارتفع الين قليلًا إلى 155.40 مقابل الدولار.
وقال توني سيكامور، محلل في IG: "بينما هدد ترامب بفرض تعريفات تصل إلى 25% على المكسيك وكندا، امتنع عن تنفيذها رغم توقيعه على عدة أوامر تنفيذية."
وأضاف: "قرار عدم استهداف الصين يُعتبر علامة على اتباع نهج أكثر حذرًا تجاه التعريفات مقارنة بما وعد به خلال حملته، مما يقلل من مخاطر التضخم وإجراءات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة المحتملة."
ويتوقع المتداولون خفضًا في سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بمقدار ربع نقطة بحلول يوليو، مع اعتبار خفض آخر بنهاية العام احتمالًا متساويًا.
وفي مكان آخر، يتزايد التوقع بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة يوم الجمعة، مما يدعم الين.
وبقي اليوان الصيني مستقرًا عند 7.2735 مقابل الدولار في التداول الخارجي، بعد أن وصل إلى أقوى مستوى له منذ 11 ديسمبر يوم الثلاثاء عند 7.2530.
وقال ألفين تان، رئيس استراتيجية العملات في RBC كابيتال ماركتس: "التعريفات بنسبة 10% على الواردات الصينية أقل بكثير من معدل 60% الذي ذكره خلال حملته."
وأضاف: "بجانب ذلك، هناك شعور عام بأن ترامب لا يتبع سياسات حمائية قصوى في تحركاته الأولى، بل يبدو أنه يتموضع من أجل مفاوضات تجارية، وجميع هذه المؤشرات تشير إلى إمكانية استمرار انخفاض الدولار الأمريكي."
وتراجع الدولار الكندي بنحو 0.1% إلى 1.4335 مقابل الدولار الأمريكي، بعد أسبوع مضطرب شهد انخفاضه إلى أدنى مستوى عند 1.4520 خلال الليل، للمرة الأولى منذ مارس 2020، متأثرًا بالضغوط الناجمة عن تباطؤ التضخم الشهر الماضي.
كما انخفض البيزو المكسيكي أيضًا بنسبة 0.1% إلى 20.6350 مقابل الدولار.وكالات
MENAFN22012025000072011014ID1109116502