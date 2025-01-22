الدولار يتراجع مع تقييم الأسواق لخطط ترامب بشأن التعريفات

تراجع الدولار قليلًا يوم الأربعاء في تداولات غير حاسمة بسبب غياب الوضوح بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد للتعريفات الجمركية، مما أبقى الأسواق المالية في حالة تخمين.



وقال ترامب مساء الثلاثاء في البيت الأبيض إن إدارته تناقش فرض تعريفة بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين اعتبارًا من 1 فبراير، وهو نفس اليوم الذي قال فيه سابقًا إن المكسيك وكندا ستواجهان رسومًا تصل إلى حوالي 25%.



كما تعهد بفرض رسوم على الواردات الأوروبية دون تقديم تفاصيل إضافية.



ورغم هذه التهديدات، فإن غياب الخطط المحددة في اليوم الأول من تولي ترامب المنصب أدى إلى تراجع الدولار بنسبة 1.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية مع بداية الأسبوع. استقر الدولار يوم الثلاثاء، حيث انتهى دون تغيير بعد أن تلاشى انتعاش مؤقت، مع تصريح المسؤولين الأمريكيين بأن أي ضرائب جديدة سيتم فرضها بطريقة مدروسة.



وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل اليورو والين وأربع عملات أخرى رئيسية، بنسبة 0.14% إلى 108 بحلول الساعة 0054 بتوقيت غرينتش.



وتراجع اليورو بنسبة 0.07% إلى 1.0420 دولار، بينما ارتفع الين قليلًا إلى 155.40 مقابل الدولار.



وقال توني سيكامور، محلل في IG: "بينما هدد ترامب بفرض تعريفات تصل إلى 25% على المكسيك وكندا، امتنع عن تنفيذها رغم توقيعه على عدة أوامر تنفيذية."



وأضاف: "قرار عدم استهداف الصين يُعتبر علامة على اتباع نهج أكثر حذرًا تجاه التعريفات مقارنة بما وعد به خلال حملته، مما يقلل من مخاطر التضخم وإجراءات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة المحتملة."



ويتوقع المتداولون خفضًا في سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بمقدار ربع نقطة بحلول يوليو، مع اعتبار خفض آخر بنهاية العام احتمالًا متساويًا.



وفي مكان آخر، يتزايد التوقع بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة يوم الجمعة، مما يدعم الين.



وبقي اليوان الصيني مستقرًا عند 7.2735 مقابل الدولار في التداول الخارجي، بعد أن وصل إلى أقوى مستوى له منذ 11 ديسمبر يوم الثلاثاء عند 7.2530.



وقال ألفين تان، رئيس استراتيجية العملات في RBC كابيتال ماركتس: "التعريفات بنسبة 10% على الواردات الصينية أقل بكثير من معدل 60% الذي ذكره خلال حملته."



وأضاف: "بجانب ذلك، هناك شعور عام بأن ترامب لا يتبع سياسات حمائية قصوى في تحركاته الأولى، بل يبدو أنه يتموضع من أجل مفاوضات تجارية، وجميع هذه المؤشرات تشير إلى إمكانية استمرار انخفاض الدولار الأمريكي."



وتراجع الدولار الكندي بنحو 0.1% إلى 1.4335 مقابل الدولار الأمريكي، بعد أسبوع مضطرب شهد انخفاضه إلى أدنى مستوى عند 1.4520 خلال الليل، للمرة الأولى منذ مارس 2020، متأثرًا بالضغوط الناجمة عن تباطؤ التضخم الشهر الماضي.



كما انخفض البيزو المكسيكي أيضًا بنسبة 0.1% إلى 20.6350 مقابل الدولار.وكالات