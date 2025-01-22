الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعًا

ارتفعت أسعار الذهب إلى قمة جديدة خلال 11 أسبوعًا اليوم الأربعاء، مدفوعة بالطلب على الملاذ الآمن وسط غموض يحيط بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد التجارية وضعف الدولار.



وأضاف الذهب الفوري 0.1% ليصل إلى 2,748.18 دولار للأوقية بحلول الساعة 0236 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 5 نوفمبر 2024 في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1% إلى 2,762.90 دولار.



وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في OANDA: "ما زال هناك بعض الغموض بشأن توقيت تنفيذ ترامب لسياساته على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، مما يسبب الكثير من عدم اليقين بشأن اتجاه الدولار، وهو المحفز الرئيسي قصير الأجل الذي يدفع لهجة التفاؤل في أسعار الذهب."



وتراجع ترامب عن فرض حواجز تجارية في يومه الأول في المنصب يوم الاثنين، مما دفع الدولار إلى الانخفاض.



الدولار الأضعف يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الأجانب. يُعتبر الذهب استثمارًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

تعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية على الاتحاد الأوروبي وقال إن إدارته تناقش فرض تعريفة بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين بدءًا من 1 فبراير.



وقد تتضاءل جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم إذا أدت سياسات ترامب، التي تُعتبر تضخمية، إلى إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.



وبعد عامين من التقدم على صعيد التضخم ونمو اقتصادي مفاجئ ومستمر، يجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل مع عين على سياسات إدارة ترامب الجديدة وأخرى على سوق السندات الذي زاد من تكاليف الاقتراض حتى مع قيام البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.



من المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي ثابتًا في النطاق الحالي بين 4.25%-4.50% في اجتماعه للسياسات يومي 28 و29 يناير، بعد أن خفضه بمقدار نقطة مئوية كاملة منذ سبتمبر 2024. فيما تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب غير المُدِر للعائد.



انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.4% إلى 30.74 دولارًا للأوقية، وتراجعت البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 955.11 دولارًا، بينما استقرت البلاتين عند 943.10 دولارًا.- وكالات

