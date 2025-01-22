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جوجل تستثمر مليار دولار إضافية في أنثروبيك منافس Openai

1/22/2025 4:40:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أفادت صحيفة فايننشال تايمز يوم الأربعاء أن شركة جوجل تستعد لاستثمار جديد يتجاوز مليار دولار في شركة أنثروبيك الناشئة للذكاء الاصطناعي.


يأتي هذا بعد تقارير من رويترز ووسائل إعلام أخرى في وقت سابق من شهر يناير، أشارت إلى أن شركة أنثروبيك كانت تقترب من جمع تمويل بقيمة 2 مليار دولار في جولة قادتها شركة لايت سبيد فينتشر بارتنرز، مما رفع قيمة الشركة إلى حوالي 60 مليار دولار.


وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن استثمار جوجل الجديد منفصل عن جولة تمويل لايت سبيد.


رفضت شركة أنثروبيك، وهي منافس رئيسي لـ أوبن أيه آي في مجال نماذج الذكاء الاصطناعي التأسيسية، التعليق على الخبر. ولم ترد جوجل على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.


لدى جوجل التزام حالي بقيمة 2 مليار دولار في شركة أنثروبيك، بينما ضاعفت شركة أمازون حصتها في شركة الذكاء الاصطناعي إلى 8 مليارات دولار في أواخر العام الماضي.


تبلغ الإيرادات السنوية لشركة أنثروبيك حوالي 875 مليون دولار، حيث تبيع الوصول إلى نماذجها بشكل مباشر وعبر خدمات سحابية تابعة لجهات ثالثة، بما في ذلك أمازون ويب سيرفيسز. ويتطلب تطوير النماذج اللغوية الكبيرة حسابات باهظة الثمن بالإضافة إلى أفضل المواهب.


وأطلقت شركة أوبن أيه آي، المدعومة من مايكروسوفت، سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي بعد إطلاق شات جي بي تي في نوفمبر 2022.

وساهمت الشعبية المتزايدة للشركة وإطلاق منتجات جديدة في إغلاق جولة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار في أكتوبر، مما رفع قيمة الشركة إلى 157 مليار دولار.- وكالات

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