جوجل تستثمر مليار دولار إضافية في أنثروبيك منافس Openai

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت صحيفة فايننشال تايمز يوم الأربعاء أن شركة جوجل تستعد لاستثمار جديد يتجاوز مليار دولار في شركة أنثروبيك الناشئة للذكاء الاصطناعي.
يأتي هذا بعد تقارير من رويترز ووسائل إعلام أخرى في وقت سابق من شهر يناير، أشارت إلى أن شركة أنثروبيك كانت تقترب من جمع تمويل بقيمة 2 مليار دولار في جولة قادتها شركة لايت سبيد فينتشر بارتنرز، مما رفع قيمة الشركة إلى حوالي 60 مليار دولار.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن استثمار جوجل الجديد منفصل عن جولة تمويل لايت سبيد.
رفضت شركة أنثروبيك، وهي منافس رئيسي لـ أوبن أيه آي في مجال نماذج الذكاء الاصطناعي التأسيسية، التعليق على الخبر. ولم ترد جوجل على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.
لدى جوجل التزام حالي بقيمة 2 مليار دولار في شركة أنثروبيك، بينما ضاعفت شركة أمازون حصتها في شركة الذكاء الاصطناعي إلى 8 مليارات دولار في أواخر العام الماضي.
تبلغ الإيرادات السنوية لشركة أنثروبيك حوالي 875 مليون دولار، حيث تبيع الوصول إلى نماذجها بشكل مباشر وعبر خدمات سحابية تابعة لجهات ثالثة، بما في ذلك أمازون ويب سيرفيسز. ويتطلب تطوير النماذج اللغوية الكبيرة حسابات باهظة الثمن بالإضافة إلى أفضل المواهب.
وأطلقت شركة أوبن أيه آي، المدعومة من مايكروسوفت، سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي بعد إطلاق شات جي بي تي في نوفمبر 2022.
وساهمت الشعبية المتزايدة للشركة وإطلاق منتجات جديدة في إغلاق جولة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار في أكتوبر، مما رفع قيمة الشركة إلى 157 مليار دولار.- وكالات
MENAFN22012025000072011014ID1109116500
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