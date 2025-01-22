إندونيسيا تقترب من اتفاق لرفع حظر بيع آيفون 16

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتربت إندونيسيا من التوصل إلى اتفاق مع شركة أبل (Apple Inc) بشأن خطة استثمار قد تؤدي إلى رفع حظر بيع آيفون 16 في البلاد، وفقًا لما صرح به وزير الاستثمار روزان روسلاني لبلومبيرغ نيوز يوم الثلاثاء.
وقال روسلاني لتلفزيون بلومبيرغ في دافوس بسويسرا: "نأمل أن يتم حل هذه المشكلة في غضون أسبوع أو أسبوعين".
لم ترد أبل على الفور على طلب للتعليق. ولم يكن بالإمكان الوصول إلى الحكومة الإندونيسية للحصول على تعليق.
فرضت إندونيسيا العام الماضي حظرًا على بيع آيفون 16 بعد أن فشلت أبل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المباعة في البلاد يجب أن تتضمن على الأقل 40% من المكونات المصنعة محليًا.
لا تمتلك أبل مصانع تصنيع في إندونيسيا، وهي بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 280 مليون نسمة، ولكنها أنشأت منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات.- وكالات
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