إندونيسيا تقترب من اتفاق لرفع حظر بيع آيفون 16

اقتربت إندونيسيا من التوصل إلى اتفاق مع شركة أبل (Apple Inc) بشأن خطة استثمار قد تؤدي إلى رفع حظر بيع آيفون 16 في البلاد، وفقًا لما صرح به الاستثمار روزان روسلاني لبلومبيرغ نيوز يوم الثلاثاء.



وقال روسلاني لتلفزيون بلومبيرغ في دافوس بسويسرا: "نأمل أن يتم حل هذه المشكلة في غضون أسبوع أو أسبوعين".

لم ترد أبل على الفور على طلب للتعليق. ولم يكن بالإمكان الوصول إلى الحكومة الإندونيسية للحصول على تعليق.



فرضت إندونيسيا العام الماضي حظرًا على بيع آيفون 16 بعد أن فشلت أبل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المباعة في البلاد يجب أن تتضمن على الأقل 40% من المكونات المصنعة محليًا.



لا تمتلك أبل مصانع تصنيع في إندونيسيا، وهي بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 280 مليون نسمة، ولكنها أنشأت منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات.- وكالات

