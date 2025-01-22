بريمير ليج باريس 2025.. فرصة الكراتيه الأردنية لفرض حضورها العالمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان- تعد الجولة الأولى من الدوري
العالمي "بريمير ليج باريس 2025" التي تنطلق بعد غد، مهمة للمنتخب الوطني لإثبات حضوره العالمي، حيث تزداد الإثارة بين المنتخبات المشاركة في الجولة.
ويشتهر الدوري العالمي بتقاليده الراسخة وأهميته فهو يجذب أفضل لاعبي الكراتيه في العالم للتنافس على الساحة العالمية، ما يعزز مكانتها من أهم الأحداث الرئيسية لهذه الرياضة.
ومن المتوقع ألا تكون نسخة العام 2025 مختلفة، حيث يستعد ما يقرب من 400 رياضي
من 70 دولة للتنافس على الألقاب، والاختلاف الوحيد هو مشاركة الفائزين الكبار للعام الماضي في منافساتها.
ويولي اتحاد الكراتيه اهتماما كبيرا في المشاركة في جميع جولات بطولة الدوري العالمي، وتتكون نسخة العام 2025 من 4 فعاليات، تقام في مدن باريس، هانغتشو، القاهرة والرباط، حيث يتم منح الرياضيين الأعلى تصنيفا في كل فئة جائزة "الفائزين الكبار"، كي يكونوا مؤهلين للحصول على جائزة "الفائزين الكبار"، يجب على المتسابقين المشاركة في 3 أحداث على الأقل.
وتوجه المنتخب الوطني للكراتيه إلى فرنسا أمس، للمشاركة في الجولة الأولى من الدوري العالمي بحثا عن عن نقاط تصنيفية في الترتيب العالمي، تؤهلهم للمشاركة في بطولة العالم للكبار للفردي (المرحلة الأخيرة)، التي ستقام في مصر بالفترة من 27 وحتى 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، من خلال جولات الدوري العالم.
ويضم المنتنخب الوطني 4 لاعبين هم: محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، عفيف غيث (وزن تحت 67 كغم)، حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم) وعمر شقرة (وزن تحت 60 كغم).
ويسعى الجعفري إلى تحقيق مزيد من النقاط التصنيفية لإضافتها إلى رصيده من النقاط للحفاظ على الترتيب العام للكبار، للتصنيف العالمي لوزن تحت 84 كغم، وتراجع مركزا واحدا ليصبح في المركز الثالث بدلا من المركز الثاني لفئة تحت 21 عاما للوزن نفسه.
كما يتطلع عفيف غيث، إلى التقدم من المركز السابع إلى المراكز الأولى في وزن تحت 67 كغم، وبعد أن تعافى من الإصابة يحمل حسن المصاروة آمالا كبيرة في تحقيق نقاط جديدة والقفز من المركز الخامس عشر لوزن تحت 75 كغم إلى مراكز متقدمة، ومن بين اللاعبين الأكثر حرصا على تحقيق نتائج ونقاط جديدة عمر شقرة لتمكينه من الانتقال من المركز الـ35، نحو مراكز المقدمة.
وأكد الناطق الإعلامي لاتحاد الكراتيه د. إياد الملاح أن النتائج المميزة لمنتخب الكراتيه في بطولة الدوري العالمي التي جرت في فترات سابقة، تحققت وفق النهج الذي يسير عليه اتحاد اللعبة، لبناء منتخبات وطنية قادرة على مواصلة المسيرة في حصد الإنجازات على مختلف الأصعدة خلال السنوات المقبلة.
وقال لـ"الغد": "تمكنت الكراتيه الأردنية، من تحقيق إنجازات غير مسبوقة على جميع الأصعدة، بعد رحلة من الإبداع في مشاركات خارجية عدة، عكست التطور الكبير الذي أصاب اللعبة، التي شهدت إشادات من قبل الاتحادات الدولي، الآسيوي والعربي، ويتطلع اتحاد الكراتيه، إلى المشاركة في بطولات الاتحاد الدولي التي اعتمدها للعام 2025، وفقا لما يراه مناسبا وما يعود بالفائدة على لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، وفقا لميزانيته".
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