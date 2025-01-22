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بريمير ليج باريس 2025.. فرصة الكراتيه الأردنية لفرض حضورها العالمي

1/22/2025 4:39:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب


عمان- تعد الجولة الأولى من الدوري العالمي "بريمير ليج باريس 2025" التي تنطلق بعد غد، مهمة للمنتخب الوطني لإثبات حضوره العالمي، حيث تزداد الإثارة بين المنتخبات المشاركة في الجولة.
ويشتهر الدوري العالمي بتقاليده الراسخة وأهميته فهو يجذب أفضل لاعبي الكراتيه في العالم للتنافس على الساحة العالمية، ما يعزز مكانتها من أهم الأحداث الرئيسية لهذه الرياضة.
ومن المتوقع ألا تكون نسخة العام 2025 مختلفة، حيث يستعد ما يقرب من 400 رياضي من 70 دولة للتنافس على الألقاب، والاختلاف الوحيد هو مشاركة الفائزين الكبار للعام الماضي في منافساتها.
ويولي اتحاد الكراتيه اهتماما كبيرا في المشاركة في جميع جولات بطولة الدوري العالمي، وتتكون نسخة العام 2025 من 4 فعاليات، تقام في مدن باريس، هانغتشو، القاهرة والرباط، حيث يتم منح الرياضيين الأعلى تصنيفا في كل فئة جائزة "الفائزين الكبار"، كي يكونوا مؤهلين للحصول على جائزة "الفائزين الكبار"، يجب على المتسابقين المشاركة في 3 أحداث على الأقل.
وتوجه المنتخب الوطني للكراتيه إلى فرنسا أمس، للمشاركة في الجولة الأولى من الدوري العالمي بحثا عن عن نقاط تصنيفية في الترتيب العالمي، تؤهلهم للمشاركة في بطولة العالم للكبار للفردي (المرحلة الأخيرة)، التي ستقام في مصر بالفترة من 27 وحتى 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، من خلال جولات الدوري العالم.
ويضم المنتنخب الوطني 4 لاعبين هم: محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، عفيف غيث (وزن تحت 67 كغم)، حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم) وعمر شقرة (وزن تحت 60 كغم).
ويسعى الجعفري إلى تحقيق مزيد من النقاط التصنيفية لإضافتها إلى رصيده من النقاط للحفاظ على الترتيب العام للكبار، للتصنيف العالمي لوزن تحت 84 كغم، وتراجع مركزا واحدا ليصبح في المركز الثالث بدلا من المركز الثاني لفئة تحت 21 عاما للوزن نفسه.
كما يتطلع عفيف غيث، إلى التقدم من المركز السابع إلى المراكز الأولى في وزن تحت 67 كغم، وبعد أن تعافى من الإصابة يحمل حسن المصاروة آمالا كبيرة في تحقيق نقاط جديدة والقفز من المركز الخامس عشر لوزن تحت 75 كغم إلى مراكز متقدمة، ومن بين اللاعبين الأكثر حرصا على تحقيق نتائج ونقاط جديدة عمر شقرة لتمكينه من الانتقال من المركز الـ35، نحو مراكز المقدمة.
وأكد الناطق الإعلامي لاتحاد الكراتيه د. إياد الملاح أن النتائج المميزة لمنتخب الكراتيه في بطولة الدوري العالمي التي جرت في فترات سابقة، تحققت وفق النهج الذي يسير عليه اتحاد اللعبة، لبناء منتخبات وطنية قادرة على مواصلة المسيرة في حصد الإنجازات على مختلف الأصعدة خلال السنوات المقبلة.
وقال لـ"الغد": "تمكنت الكراتيه الأردنية، من تحقيق إنجازات غير مسبوقة على جميع الأصعدة، بعد رحلة من الإبداع في مشاركات خارجية عدة، عكست التطور الكبير الذي أصاب اللعبة، التي شهدت إشادات من قبل الاتحادات الدولي، الآسيوي والعربي، ويتطلع اتحاد الكراتيه، إلى المشاركة في بطولات الاتحاد الدولي التي اعتمدها للعام 2025، وفقا لما يراه مناسبا وما يعود بالفائدة على لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، وفقا لميزانيته".

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