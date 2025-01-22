لنوم مثالي.. 5 أطعمة تساعدك على الاسترخاء

كشف خبراء عن 5 أطعمة صحية يمكن أن تساعد على تحسين النوم إذا تم تناولها قبل الذهاب إلى السرير، في خطوة قد تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الأرق.



تتعدد أسباب الأرق، من التوتر والقلق إلى المرض أو حتى التغيرات الجوية، وأحيانا قد يكون السبب غير واضح. وعلى الرغم من صعوبة التحكم في بعض هذه العوامل، إلا أن هناك خطوات يمكن اتخاذها لتحسين النوم، ومنها تعديل النظام الغذائي.

وبهذا الصدد، أصدرت الخبيرة شيريل ليثغو، رئيسة المجتمع في Benenden Health، قائمة بأفضل الأطعمة التي يمكن تناولها لمساعدتنا على النوم، وتتضمن ما يلي:



- الكرز

يعد الكرز من الأطعمة المثالية لتعزيز النوم، حيث يحتوي على المغنيسيوم والتريبتوفان، وهما عنصران يساعدان في استرخاء العضلات وتهدئة الجسم، ما يعزز النوم العميق والطويل. ويمكن تناول الكرز كوجبة خفيفة أو شرب عصير الكرز قبل النوم.

- العسل

يساعد العسل في تحفيز إنتاج الميلاتونين، الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم. كما أنه يساهم في تهدئة الدماغ، ما يجعل من تناول مشروب دافئ من الليمون والعسل خيارا مثاليا قبل النوم.



- الديك الرومي

يعتبر الديك الرومي من الأطعمة الغنية بالأحماض الأمينية التي تساهم في تعزيز النوم العميق. ومن الأفضل تناول شريحة أو شريحتين رقيقتين من الديك الرومي بدلا من وجبة كاملة لتجنب أي اضطراب في الهضم.



- اللوز

يحتوي اللوز على المغنيسيوم الذي يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم أثناء النوم، ما يساهم في استرخاء العقل والجسم وتحويلهما من حالة اليقظة إلى الراحة.

وإذا لم يكن تغيير نظامك الغذائي كافيا، يمكنك تحسين نومك من خلال الالتزام بروتين نوم منتظم.

وتوصي ليثجو بمراجعة العادات اليومية المرتبطة بالنوم، والابتعاد عن تناول الطعام قبل النوم مباشرة.



خطوات إضافية للتغلب على الأرق:

- احرص على الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في الوقت نفسه يوميا.

- استرخ لمدة ساعة على الأقل قبل النوم، مثل أخذ حمام دافئ أو قراءة كتاب.

- اجعل غرفة نومك مظلمة وهادئة باستخدام الستائر أو سدادات الأذن.

- مارس الرياضة بانتظام، ولكن تجنب التمارين قبل النوم بـ4 ساعات على الأقل.

- تجنب الكافيين والكحول قبل 6 ساعات من النوم.

- تجنب الوجبات الكبيرة قبل النوم، ولا تنم خلال النهار. ميرور