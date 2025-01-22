جريمة في الأقصر ... يتجول برأس ضحيته بعد ذبحها- فيديو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قام شاب مصري بذبح مسن وتجول برأسه في الشارع بمنطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر جنوب البلاد.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب أقدم على قتل جاره بطريقة "وحشية" مساء الثلاثاء، وفقا لشهود عيان.
ووقعت
الحادثة في منطقة أبو الجود وسط المدينة، حيث نشب شجار بين الشاب وجاره،
سرعان ما تصاعد، ليقدم المتهم باستخدام سكين وذبح الضحية.
وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي المتهم وهو يتجول برأس الضحية في الشارع أمام أنظار المارة.
وفتحت السلطات المصرية تحقيقا بالحادثة، كما نُقلت الجثة إلى المشرحة لإجراء الفحوصات اللازمة.
وقالت
وزارة الداخلية في بيان صحفي إنها "نجحت في ضبط مضطرب نفسيا بالأقصر،
لقيامه بالاعتداء على أحد المواطنين بسكين كان بحوزته، مما أدى لوفاته".- وكالات
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