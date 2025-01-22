جريمة في الأقصر ... يتجول برأس ضحيته بعد ذبحها- فيديو

قام شاب مصري بذبح مسن وتجول برأسه في الشارع بمنطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر جنوب البلاد.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب أقدم على قتل جاره بطريقة "وحشية" مساء الثلاثاء، وفقا لشهود عيان.



ووقعت الحادثة في منطقة أبو الجود وسط المدينة، حيث نشب شجار بين الشاب وجاره، سرعان ما تصاعد، ليقدم المتهم باستخدام سكين وذبح الضحية.



وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات المتهم وهو يتجول برأس الضحية في الشارع أمام أنظار المارة.



وفتحت السلطات المصرية تحقيقا بالحادثة، كما نُقلت الجثة إلى المشرحة لإجراء الفحوصات اللازمة.



وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إنها "نجحت في ضبط مضطرب نفسيا بالأقصر، لقيامه بالاعتداء على أحد المواطنين بسكين كان بحوزته، مما أدى لوفاته".- وكالات

