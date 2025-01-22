محبو تيك توك ينتظرون بفارغ الصبر عودته إلى متاجر التطبيقات الأمريكية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بعد ثلاثة أيام من تعطل تطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس وعودته السريعة للعمل في الولايات المتحدة، كان المستخدمون الذين حذفوا التطبيق يراجعون أجهزة الآيفون والأندرويد ليجدوا أن التطبيق لا يزال غير متاح للتنزيل مجددًا.
وقام بعض الأفراد الذين يسعون لتحقيق أرباح سريعة من يأس محبي تيك توك بعرض أجهزة على موقع إيباي، مع الادعاء بأنها تحتوي على التطبيق محملاً مسبقًا، بأسعار تصل إلى 50,000 دولار.
ولا يزال تطبيق تيك توك غير متاح للتنزيل من متاجر التطبيقات التابعة لشركتي أبل وجوجل في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، حيث يظل عالقًا في مأزق قانوني بين عملاقي التكنولوجيا. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أمرًا تنفيذيًا يؤجل فرض حظر على التطبيق الصيني الشهير لمشاركة الفيديوهات القصيرة لمدة 75 يومًا، وهو إجراء قانونيته غير واضحة.
واستأنف تيك توك الخدمة بعد أن أعطى ترامب تطمينات بأن الشركة وشركاءها لن يواجهوا غرامات كبيرة مقابل استمرار التطبيق، لكنه لم يعد بعد إلى متاجر التطبيقات. كما اختفت تطبيقات أخرى مملوكة لشركة بايت دانس، بما في ذلك ليمون8 وكاب كات.
وفي هذه الأثناء، استمرت جهود البحث عن مشترٍ لتيك توك. قال ترامب يوم الثلاثاء إنه منفتح على فكرة شراء الملياردير إيلون ماسك للتطبيق إذا أراد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا القيام بذلك.
والتقى رئيس لجنة مجلس النواب المختصة بالصين، جون مولينار، رجال الأعمال كيفن أوليري وفرانك مكورت لمناقشة إمكانية تصفية تيك توك.
وقدّم كونسورتيوم مشروع ليبرتي التابع للملياردير فرانك مكورت عرضًا رسميًا لشراء التطبيق، مقدرًا قيمته بدون خوارزميته بحوالي 20 مليار دولار. انضم كيفن أوليري إلى الجهود، وفقًا لما أعلنه مشروع ليبرتي في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي مقابلة مع قناة CNBC يوم الثلاثاء، قال أوليري إنه مهتم بصفقة تيك توك، ولكن هذا غير ممكن بموجب القانون الحالي. وأضاف المستثمر: "هذا الاتفاق 50/50، أحب أن أعمل مع ترامب عليه، وكذلك أي مشترٍ محتمل آخر... لكن المشكلة في بعض هذه الأفكار هي أنها تتعارض مع حكم المحكمة العليا."
وأثارت المفاوضات مشاعر متباينة بين المستخدمين، بما في ذلك البعض الذين يخططون للتخلي عن تيك توك بعد رؤية تورط ترامب الكبير في المفاوضات التي قد تؤدي في النهاية إلى بيع التطبيق لأحد حلفائه في صناعة التكنولوجيا.
وقالت نيكول نورمان، إحدى مستخدمات تيك توك، عبر تطبيق ثريدز التابع لـ ميتا: "لا أريد أن أستمر في أن أكون مجرد أداة في هذا المشهد المروع. لن أقول إن ذلك سيحدث فرقًا بالنسبة لتيك توك، ولكنه سيحدث فرقًا بالنسبة لي. لن أعود إلى تيك توك."
ومع ذلك، يريد آخرون عودة تيك توك، وهو أمر غير ممكن طالما أن أبل وجوجل، الشركتين الأم لشركة ألفابت، لم تقوما بإتاحته.
"أتحقق كل يوم،" قالت صانعة محتوى السفر لورين سكوت. وتبلغ سكوت، التي تعيش حاليًا في البرازيل وعمرها 29 عامًا، أنها قرأت في مجموعات على فيسبوك أن الأمريكيين في الخارج قد يتمكنون من الوصول إلى التطبيق إذا قاموا بحذفه وإعادة تنزيله. لكن هذا لم يكن صحيحًا، مما تركها في حالة من الضياع.
وقد يكون التأخير بسبب انتظار جوجل وأبل لمزيد من الحماية قبل تجاوز الحظر الذي يعاقب الشركات على استضافة التطبيق أو توزيعه، وفقًا للمحللين.
إشعارات التطبيقات توضح الوضع الحالي: في متجر تطبيقات أبل، تظهر رسالة تقول: "تيك توك وتطبيقات بايت دانس الأخرى غير متاحة في البلد أو المنطقة التي تتواجد فيها." وفي متجر جوجل بلاي، تظهر رسالة تقول: "تم إيقاف تنزيل هذا التطبيق بسبب المتطلبات القانونية الحالية في الولايات المتحدة."
ويحاول بعض المستخدمين الوصول إلى التطبيق من خلال عمليات متعددة الخطوات، مثل محاولة تغيير موقعهم على هواتفهم.
قالت لورين نادر، إحدى مستخدمات تيك توك، عبر تطبيق ثريدز: "آمل حقًا أن يعود تيك توك إلى متجر التطبيقات في أقرب وقت ممكن، لا أرغب في استخدام خدمات VPN لاستعادته." ولم ترد كل من جوجل، أبل، وتيك توك على طلبات للتعليق.
وأقر المشرعون الأمريكيون العام الماضي قانونًا أيدته المحكمة العليا الأمريكية يلزم شركة بايت دانس إما ببيع تيك توك أو مواجهة الحظر، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. لا يزال العديد من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين يريدون أن تبيع بايت دانس التطبيق.
واقترح ترامب أن تكون الحكومة الأمريكية شريكة بنسبة 50% في أعمال تيك توك داخل الولايات المتحدة مقابل السماح للتطبيق بالاستمرار، محذرًا من أنه قد يفرض تعريفات جمركية على الصين إذا لم توافق بكين على الصفقة.
وأشارت الصين هذا الأسبوع لأول مرة إلى أنها قد تكون منفتحة على صفقة تسمح لتيك توك بالعمل في الولايات المتحدة، حيث صرحت وزارة خارجيتها يوم الاثنين بأن الشركات "تقرر بشكل مستقل" في الأمور المتعلقة بعملياتها وصفقاتها.
واقترح بعض المستخدمين الذين لا يزالون يستخدمون تيك توك أن خوارزمية التطبيق "تبدو مختلفة" منذ عودته إلى الإنترنت، ما أثار مخاوف بشأن مستقبل التطبيق تحت هيكل ملكية جديد.
واستقبل تيك توك المستخدمين يوم الأحد برسالة: "شكرًا على صبركم ودعمكم. بفضل جهود الرئيس ترامب، عاد تيك توك إلى الولايات المتحدة!"
وقالت جانيل سامسون، إحدى مستخدمات تيك توك، عبر تطبيق ثريدز: "قمت بإلغاء تفعيل حسابي بعد أن عاد التطبيق هذا الصباح. لقد انتهيت من [ترامب] وهو يأخذ الفضل في الفوضى التي يبدأها."
وتم عرض أكثر من 200 جهاز آيفون وأندرويد يحتوي على التطبيق المحمل مسبقًا للبيع على الموقع حتى مساء أمس الثلاثاء. - وكالات
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