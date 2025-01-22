محبو تيك توك ينتظرون بفارغ الصبر عودته إلى متاجر التطبيقات الأمريكية

بعد ثلاثة أيام من تعطل تطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس وعودته السريعة للعمل في الولايات المتحدة، كان المستخدمون الذين حذفوا التطبيق يراجعون أجهزة الآيفون والأندرويد ليجدوا أن التطبيق لا يزال غير متاح للتنزيل مجددًا.



وقام بعض الأفراد الذين يسعون لتحقيق أرباح سريعة من يأس محبي تيك توك بعرض أجهزة على موقع إيباي، مع الادعاء بأنها تحتوي على التطبيق محملاً مسبقًا، بأسعار تصل إلى 50,000 دولار.



ولا يزال تطبيق تيك توك غير متاح للتنزيل من متاجر التطبيقات التابعة لشركتي أبل وجوجل في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، حيث يظل عالقًا في مأزق قانوني بين عملاقي التكنولوجيا. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أمرًا تنفيذيًا يؤجل فرض حظر على التطبيق الصيني الشهير لمشاركة الفيديوهات القصيرة لمدة 75 يومًا، وهو إجراء قانونيته غير واضحة.



واستأنف تيك توك الخدمة بعد أن أعطى ترامب تطمينات بأن الشركة وشركاءها لن يواجهوا غرامات كبيرة مقابل استمرار التطبيق، لكنه لم يعد بعد إلى متاجر التطبيقات. كما اختفت تطبيقات أخرى مملوكة لشركة بايت دانس، بما في ذلك ليمون8 وكاب كات.



وفي هذه الأثناء، استمرت جهود البحث عن مشترٍ لتيك توك. قال ترامب يوم الثلاثاء إنه منفتح على فكرة شراء الملياردير إيلون ماسك للتطبيق إذا أراد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا القيام بذلك.

والتقى رئيس لجنة مجلس النواب المختصة بالصين، جون مولينار، رجال الأعمال كيفن أوليري وفرانك مكورت لمناقشة إمكانية تصفية تيك توك.



وقدّم كونسورتيوم مشروع ليبرتي التابع للملياردير فرانك مكورت عرضًا رسميًا لشراء التطبيق، مقدرًا قيمته بدون خوارزميته بحوالي 20 مليار دولار. انضم كيفن أوليري إلى الجهود، وفقًا لما أعلنه مشروع ليبرتي في وقت سابق من هذا الشهر.



وفي مقابلة مع قناة CNBC يوم الثلاثاء، قال أوليري إنه مهتم بصفقة تيك توك، ولكن هذا غير ممكن بموجب القانون الحالي. وأضاف المستثمر: "هذا الاتفاق 50/50، أحب أن أعمل مع ترامب عليه، وكذلك أي مشترٍ محتمل آخر... لكن المشكلة في بعض هذه الأفكار هي أنها تتعارض مع حكم المحكمة العليا."



وأثارت المفاوضات مشاعر متباينة بين المستخدمين، بما في ذلك البعض الذين يخططون للتخلي عن تيك توك بعد رؤية تورط ترامب الكبير في المفاوضات التي قد تؤدي في النهاية إلى بيع التطبيق لأحد حلفائه في صناعة التكنولوجيا.



وقالت نيكول نورمان، إحدى مستخدمات تيك توك، عبر تطبيق ثريدز التابع لـ ميتا: "لا أريد أن أستمر في أن أكون مجرد أداة في هذا المشهد المروع. لن أقول إن ذلك سيحدث فرقًا بالنسبة لتيك توك، ولكنه سيحدث فرقًا بالنسبة لي. لن أعود إلى تيك توك."



ومع ذلك، يريد آخرون عودة تيك توك، وهو أمر غير ممكن طالما أن أبل وجوجل، الشركتين الأم لشركة ألفابت، لم تقوما بإتاحته.



"أتحقق كل يوم،" قالت صانعة محتوى السفر لورين سكوت. وتبلغ سكوت، التي تعيش حاليًا في البرازيل وعمرها 29 عامًا، أنها قرأت في مجموعات على فيسبوك أن الأمريكيين في الخارج قد يتمكنون من الوصول إلى التطبيق إذا قاموا بحذفه وإعادة تنزيله. لكن هذا لم يكن صحيحًا، مما تركها في حالة من الضياع.



وقد يكون التأخير بسبب انتظار جوجل وأبل لمزيد من الحماية قبل تجاوز الحظر الذي يعاقب الشركات على استضافة التطبيق أو توزيعه، وفقًا للمحللين.



إشعارات التطبيقات توضح الوضع الحالي: في متجر تطبيقات أبل، تظهر رسالة تقول: "تيك توك وتطبيقات بايت دانس الأخرى غير متاحة في البلد أو المنطقة التي تتواجد فيها." وفي متجر جوجل بلاي، تظهر رسالة تقول: "تم إيقاف تنزيل هذا التطبيق بسبب المتطلبات القانونية الحالية في الولايات المتحدة."

ويحاول بعض المستخدمين الوصول إلى التطبيق من خلال عمليات متعددة الخطوات، مثل محاولة تغيير موقعهم على هواتفهم.

قالت لورين نادر، إحدى مستخدمات تيك توك، عبر تطبيق ثريدز: "آمل حقًا أن يعود تيك توك إلى متجر التطبيقات في أقرب وقت ممكن، لا أرغب في استخدام خدمات VPN لاستعادته." ولم ترد كل من جوجل، أبل، وتيك توك على طلبات للتعليق.



وأقر المشرعون الأمريكيون العام الماضي قانونًا أيدته المحكمة العليا الأمريكية يلزم شركة بايت دانس إما ببيع تيك توك أو مواجهة الحظر، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. لا يزال العديد من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين يريدون أن تبيع بايت دانس التطبيق.



واقترح ترامب أن تكون الحكومة الأمريكية شريكة بنسبة 50% في أعمال تيك توك داخل الولايات المتحدة مقابل السماح للتطبيق بالاستمرار، محذرًا من أنه قد يفرض تعريفات جمركية على الصين إذا لم توافق بكين على الصفقة.



وأشارت الصين هذا الأسبوع لأول مرة إلى أنها قد تكون منفتحة على صفقة تسمح لتيك توك بالعمل في الولايات المتحدة، حيث صرحت وزارة خارجيتها يوم الاثنين بأن الشركات "تقرر بشكل مستقل" في الأمور المتعلقة بعملياتها وصفقاتها.



واقترح بعض المستخدمين الذين لا يزالون يستخدمون تيك توك أن خوارزمية التطبيق "تبدو مختلفة" منذ عودته إلى الإنترنت، ما أثار مخاوف بشأن مستقبل التطبيق تحت هيكل ملكية جديد.



واستقبل تيك توك المستخدمين يوم الأحد برسالة: "شكرًا على صبركم ودعمكم. بفضل جهود الرئيس ترامب، عاد تيك توك إلى الولايات المتحدة!"



وقالت جانيل سامسون، إحدى مستخدمات تيك توك، عبر تطبيق ثريدز: "قمت بإلغاء تفعيل حسابي بعد أن عاد التطبيق هذا الصباح. لقد انتهيت من [ترامب] وهو يأخذ الفضل في الفوضى التي يبدأها."



وتم عرض أكثر من 200 جهاز آيفون وأندرويد يحتوي على التطبيق المحمل مسبقًا للبيع على الموقع حتى مساء أمس الثلاثاء. - وكالات

