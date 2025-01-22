يونان: الفيلم العربي الوحيد في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين

أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي عن اختيار "يونان" للمخرج أمير فخر الدين ليكون الفيلم العربي الوحيد المشارك في المسابقة الرسمية للدورة الخامسة والسبعين، التي تُقام من 13 إلى 23 فبراير/شباط. الفيلم هو إنتاج مشترك بين ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وفلسطين.



وتدور أحداث الفيلم في جزيرة نائية، حيث يهرب منير (جورج خباز) بحثًا عن عزلة تأملية، ليجد في فاليسكا (هانا شيغولا) مصدرًا يعيد إليه إرادته للحياة.



متحدثًا عن فيلمه، قال فخر الدين "بدأ فيلم يونان كتأمل في النزوح، وفي المساحات الهادئة التي يخلقها النزوح داخلنا وحولنا. أردت استكشاف ما يحدث عندما يختفي المألوف، عندما ينكسر شعور الوطن والانتماء، تاركًا لنا مهمة الإبحار في الصمت الذي يليه". وأضاف أن إيقاع قصته هو "الانغماس والفقد والعودة. ما يختفي لا يختفي إلى الأبد، لكنه لا يعود دون تغيير".

الفيلم من تأليف وإخراج ومونتاج الحائز على جوائز عديدة أمير فخر الدين، ويضم فريق التمثيل الممثل والمخرج والمنتج اللبناني الشهير جورج خباز الذي شارك في كتابة الفيلم المرشح للأوسكار وصاحب أعلى إيرادات عالمية لفيلم عربي كفرناحوم (2018)، مع الممثلة الألمانية الكبيرة هانا شيغولا التي شاركت مؤخرًا في فيلم Poor Things وسبق لها الفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجاني كان وبرلين، بالإضافة إلى الممثل الفلسطيني علي سليمان المعروف بأدوار البطولة في أفلام 200 متر (2020) والجنة الآن (2005) الذي ترشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية وشارك مؤخراً في فيلم The Last Planet للمخرج تيرانس ماليك، والنجمة الألمانية من أصول تركية سيبل كيكيلي المعروفة بدورها في المسلسل الشهير Game of Thrones، والممثلة اللبنانية الكبيرة نضال الأشقر، والممثل الألماني توم بلاشيا الذي شارك في مسلسلات شهيرة منها Game of Thrones وStranger Things.



طاقم العمل خلف الكاميرا يضم مواهب من أنحاء العالم، منهم مدير التصوير الكندي رونالد بلانتي (مسلسل Three Pines من بطولة النجم ألفريد مولينا) ومصممة الإنتاج ماري-لوي بالزر، وتصميم الصوت لكوين-إيل سونغ، والموسيقى من تأليف الأردنية الكندية الفائزة بالعديد من الجوائز سعاد بشناق (الفيلم المصري رحلة 404 للنجمة منى زكي والمخرج هاني خليفة).



تعاونت العديد من شركات الإنتاج الكبيرة على إنتاج الفيلم وهم شركة Red Balloon Film (ألمانيا)، وMicroclimat Film (كندا) وIntramovies (إيطاليا)، بالتعاون مع Fresco Films (فلسطين)، وMetafora Production (قطر)، وTabi360 (الأردن)، ويشارك علاء كركوتي وماهر دياب كمنتجين تنفيذيين، وهما الشريكان المؤسسان لـ MAD Solutions التي تتولى مهام التوزيع في العالم العربي.







وحصل الفيلم على دعم متعدد من جهات دولية وإقليمية مثل الهيئة الملكية الأردنية وصندوق البحر الأحمر، وتتولى توزيعه شركة MAD Solutions.