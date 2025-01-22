الأشغال تطرح مشروعات اللامركزية لضمان إنهاء العمل فيها قبل نهاية العام

تمكنت وزارة الأشغال العامة والإسكان من تسهيل إجراءات طرح عطاءات مجالس المحافظات "اللامركزية"، حيث تطرح مع بداية العام وقبل انتهاء الإجراءات الدستورية لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة.



وكان تأخر طرح مشروعات "اللامركزية" يتسبب بتأخر إنجاز المشاريع قبل انتهاء السنة المالية مما يعني إعادة المخصصات المرصودة لتلك المشاريع الى الخزينة، مع ما يرافق ذلك من تعقيدات مالية وقانونية تؤثر على عمل مجالس المحافظات.



وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد وافق أخيرا، على السير بطرح عطاءات الموازنة الرأسمالية للمحافظات اللامركزية للعام الحالي، قبل إقرار الموازنة العامة وذلك لضمان طرح العطاءات مبكرا وتفادي تأخر المشروعات.



وكان وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن قد وجه جميع مديريات الوزارة في المحافظات الى إنهاء الدراسات الخاصة بالمشروعات قبيل نهاية العام الماضي، لضمان المباشرة بطرح العطاءات وبدء تنفيذها والانتهاء منها خلال العام الحالي وعدم تراكم اي مستحقات للمقاولين.



وكشفت الوزارة عن إدراج 236 مشروعا للعام الحالي ضمن موازنة مجالس المحافظات ليتم طرحها أولا بأول مع إنهاء الدراسات واستكمال الإجراءات فيها.



ووفقا لبيانات وزارة الأشغال، توزعت العطاءات المدرجة ضمن موازنة العام الحالي في كل من مديرية أشغال اربد 34 عطاء، وفي أشغال الرمثا 6 عطاءات، وفي أشغال عجلون 28 عطاء، وفي أشغال جرش 18 عطاء.



أما مديرية أشغال المفرق 6 عطاءات، ومديرية أشغال العاصمة 11 عطاء، ومديرية أشغال محافظة البلقاء 33 عطاء، ومديرية أشغال محافظة الزرقاء 13 عطاء، وفي مديرية أشغال محافظة مادبا 24 عطاء، وفي مديرية أشغال الكرك 20 عطاء، وفي مديرية أشغال الطفيلة 14 عطاء، وفي مديرية أشغال معان 16 عطاء، وفي مديرية أشغال لواء البتراء 4 عطاءات، ومديرية أشغال محافظة العقبة 9 عطاءات.-(بترا)