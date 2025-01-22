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العرموطي: مشروع قانون يدمر الأسرة الأردنية

1/22/2025 4:39:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

شن النائب صالح العرموطي هجوما على مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
وطالب العرموطي خلال مناقشة مشاريع قوانين محالة من الحكومة، اليوم الاربعاء، برد مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة باعتبار أن له تأثير على المجتمع والأسرة، ويدمر الأسرة الأردنية.

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