العرموطي: مشروع قانون يدمر الأسرة الأردنية

العرموطي: مشروع قانون يدمر الأسرة الأردنية
التاريخ
1/22/2025 4:39:23 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شن النائب صالح
العرموطي هجوما على مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
وطالب العرموطي خلال
مناقشة مشاريع
قوانين محالة من الحكومة، اليوم الاربعاء، برد مشروع قانون اللجنة
الوطنية الأردنية لشؤون المرأة باعتبار أن له تأثير على المجتمع والأسرة، ويدمر
الأسرة الأردنية.
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