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كتل النواب تثمن جهود الملك لدعم الشعب الفلسطيني

1/22/2025 4:39:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ثمنت كتل مجلس النواب وهي: (الميثاق، وجبهة العمل الإسلامي، وعزم، وتقدم، وإرادة، والوطني الإسلامي، والأحزاب الوسطية)، جهود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على الجهود التي بذلها جلالته في المحافل الدولية، لإيصال معاناة الشعب الفلسطيني وأبناء قطاع غزة على وجه التحديد، وما قام به جلالته لكشف الإبادة التي قام به الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وخلال الجلسة الرقابية والتشريعية التي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس النواب احد الصفدي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان والفريق الحكومي، أحال النواب 5 مشاريع قوانين قادمة من الحكومة الى اللجان المختلفة، هي مشاريع قوانين: الطيران المدني، والعمل، وإعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، والإقامة وشؤون الأجانب، والبناء الوطني الأردني، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

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