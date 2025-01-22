كتل النواب تثمن جهود الملك لدعم الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ثمنت كتل مجلس النواب وهي: (الميثاق، وجبهة العمل الإسلامي، وعزم، وتقدم، وإرادة، والوطني الإسلامي، والأحزاب
الوسطية)، جهود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على الجهود التي بذلها
جلالته في المحافل الدولية، لإيصال معاناة الشعب الفلسطيني وأبناء قطاع غزة على
وجه التحديد، وما قام به جلالته لكشف الإبادة التي قام به الاحتلال ضد الشعب
الفلسطيني.
وخلال الجلسة
الرقابية والتشريعية التي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس النواب احد الصفدي
وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان والفريق الحكومي، أحال النواب 5 مشاريع
قوانين قادمة
من الحكومة الى اللجان المختلفة، هي مشاريع قوانين: الطيران المدني، والعمل، وإعادة
هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، والإقامة وشؤون الأجانب، والبناء الوطني الأردني،
واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
MENAFN22012025000072011014ID1109116487
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.