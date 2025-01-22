أمطار متفرقة في مختلف مناطق المملكة اليوم

يكون الطقس اليوم الأربعاء باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وتتأثر المملكة في ساعات الظهر بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي اذ تتكاثر الغيوم تدريجيا، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في مناطق متفرقة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، تتحول أثناء الليل إلى غربية معتدلة السرعة.



وتحذر إدارة الارصاد الجوية في تقريرها من، خطر انزلاق المركبات على الطرقات المبتلة التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن احتمال تدني المدى الأفقية نتيجة الغبار في مناطق البادية خلال فترات النهار.



ويطرأ يوم غدٍ الخميس، إنخفاض قليل على درجات الحرارة ، ويكون الطقس باردًا نسبيًا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا، وتهطل بإذن الله زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة واجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



ويكون الطقس يوم الجمعة، باردا نسبيًا وغائما جزئيًا إلى غائم في أغلب المناطق، مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الجزء الغربي من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول ظهرا إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.



ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم المتفرقة على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة .



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 - 6 درجة مئوية، وفي غرب عمان 14 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 4، وفي مرتفعات الشراة 15 - 3, وفي مناطق البادية 17 - 5, وفي مناطق السهول 16 - 6, وفي الأغوار الشمالية 22 - 10, وفي الأغوار الجنوبية 24 - 12, وفي البحر الميت 23 - 10، وفي خليج العقبة 24 - 11 درجة مئوية.-(بترا)