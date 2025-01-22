أمطار متفرقة في مختلف مناطق المملكة اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يكون الطقس اليوم الأربعاء باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.
وتتأثر المملكة في ساعات الظهر بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي اذ تتكاثر الغيوم تدريجيا، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في مناطق متفرقة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، تتحول أثناء الليل إلى غربية معتدلة السرعة.
وتحذر إدارة الارصاد الجوية في تقريرها من، خطر انزلاق المركبات على الطرقات المبتلة التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن احتمال تدني المدى الأفقية نتيجة الغبار في مناطق البادية خلال فترات النهار.
ويطرأ يوم غدٍ الخميس، إنخفاض قليل على درجات الحرارة ، ويكون الطقس باردًا نسبيًا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا، وتهطل بإذن الله زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة واجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويكون الطقس يوم الجمعة، باردا نسبيًا وغائما جزئيًا إلى غائم في أغلب المناطق، مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الجزء الغربي من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول ظهرا إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم المتفرقة على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة .
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 - 6 درجة مئوية، وفي غرب عمان 14 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 4، وفي مرتفعات الشراة 15 - 3, وفي مناطق البادية 17 - 5, وفي مناطق السهول 16 - 6, وفي الأغوار الشمالية 22 - 10, وفي الأغوار الجنوبية 24 - 12, وفي البحر الميت 23 - 10، وفي خليج العقبة 24 - 11 درجة مئوية.-(بترا)
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