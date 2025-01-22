سلسلة أوبو رينو 13 تُطلق عصراً جديداً للهواتف الذكية مع دخولها سوق دول مجلس التعاون الخليجي

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- Ogilvy) التصوير الفوتوغرافي المعزز بتقينات الذكاء الإصطناعي ونظام التشغيل ColorOS 15 والتكامل السلس مع نظام IOS
يساهمون في إعادة ابتكار تجربة الهواتف الذكية
• شركة أوبو تعلن عن ﺇطلاق سلسلة رينو 13 في دول مجلس التعاون الخليجي ابتداءا من 28 يناير
• من المقرر أن تساهم سلسلة أوبو رينو 13 في الارتقاء بتجربة المستخدمين من خلال ميزات غير مسبوقة بما في ذلك تقنية الصورة الحية بالذكاء الاصطناعي الاحترافية ومجموعة من الأدوات التي تعمل على تحويل اللقطات العادية إلى صور احترافية
• يتيح نظام التشغيل ColorOS15 مشاركة الملفات بسلاسة مع أجهزة iOS
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 يناير 2025: أعلنت شركة أوبو عن الموعد المرتقب لإطلاق أوبو رينو 13، أحدث سلسلة من هواتف الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بتاريخ 28 يناير. تجمع سلسلة رينو 13 المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والأجهزة القوية، والبرمجيات البديهية مع تصميم أنيق ومتين لإرساء معايير جديدة للهواتف الذكية. ويمثل هذا الإطلاق علامة بارزة في إطار جهود الشركة المتواصلة لتعزيز مكانتها في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تساهم هذه السلسة بجعل التصوير الفوتوغرافي الرائد وميزات الذكاء الاصطناعي في متناول جمهور أوسع من المستخدمين المبدعين وعشاق التصوير الفوتوغرافي.
دقة في الحرفية تحاكي التصميم المتين
تتميّز سلسلة رينو 13 المستوحاة من ظل الريشة، بتصميم جديد وجريء حيث تأتي مزودة بغطاء خلفي مصنوع من الزجاج المنحوت المكون من قطعة واحدة، بسمك 1.5 مم، باستخدام تقنية النحت البارد الرائدة المستخدمة لإنشاء انتقالات سلسة غير محسوسة تحافظ على نفس معايير الأجهزة الأكثر ابتكارا عالميًا. كما ويمنح هذا التصميم المتطوّر هواتف رينو 13 انحناءً أنيقًا ومُحسَّنًا مع متانة مُعززة، بينما يوفر إطار الألومنيوم عالي الجودة توازنًا مثاليًا بين الهيكل خفيف الوزن والقوة.
الارتقاء بتجارب التصوير الفوتوغرافي مع ابتكارات الذكاء الاصطناعي
يعد نظام التصوير الفوتوغرافي المتطور المدعوم بالذكاء الاصطناعي جوهر ابتكار هاتف رينو 13، حيث يوفر ثلاث ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساهم بتوفير تجربة تصوير أكثر سلاسة وملائمة للتفضيلات الشخصية للمستخدمين.
تساهم تقنية الصور الفوتوغرافية الحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر خاصية صورة حية بالذكاء الاصطناعي، في إعادة تحديد وصياغة التصوير الفوتوغرافي الديناميكي من خلال صور فائقة الوضوح وعالية الدقة، وتسجل 1.5 ثانية قبل وبعد كل لقطة للحصول على صور ديناميكية استثنائية. كما تتيح ميزة "اضغط للمشاركة" الجديدة كليًا المشاركة الفورية مع أجهزة iOS ومنصات التواصل الاجتماعي الشهيرة بما في ذلك تيك توك وانستغرام وواتساب.
تعمل تقنية الحركة بالذكاء الاصطناعي الجديدة تمامًا على تحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو نابضة بالحياة مدتها ثلاث ثوانٍ بجودة near-2K، وهي مثالية لإضافة تأثيرات الحركة الدقيقة الحيوية أو الرسوم المتحركة أو مشاركة ذكريات ديناميكية. وتكمل هذه الميزات مجموعة من الأدوات التي تعمل على تحويل اللقطات العادية إلى صور احترافية مثل محرر بالذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن تقنية معزز وضوح بالذكاء الاصطناعي، لتعزيز المشاهد البعيدة وجعل المناظر الطبيعية تبدو واضحة للغاية، وتقنية "إزالة الضبابية بالذكاء الاصطناعي" التي تعمل على توفير الوضوح للصور غير الواضحة، وتقنية إزالة الانعكاسات بالذكاء الاصطناعي التي تعمل على إزالة انعكاسات الزجاج.
تعيد سلسلة رينو 13، تصور ما هو ممكن في تكنولوجيا الهواتف الذكية، حيث توفر التصوير الفوتوغرافي الاحترافي وإمكانيات الذكاء الاصطناعي لكل من يحب التقاط ومشاركة لحظات الحياة الخاصة. سواء كنت صانع محتوى طموح أو من محبي التصوير الفوتوغرافي أو ببساطة شخصًا يتطلع إلى الاحتفاظ بالذكريات بتفاصيل دقيقة ومذهلة، فإن هاتف رينو 13، يوفر المزيج المثالي من الإبداع وسهولة الوصول لتعزيز تجربتك في سرد قصتك بطرق تفوق مخيّلتك.
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