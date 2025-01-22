وزير الخارجية السوري يعلن أن سوريا ستشارك للمرة الأولى في تاريخها في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا

(MENAFN
) أعلن وزير
الخارجية السوري، أسعد الشيباني، يوم الثلاثاء الموافق 21يناير, أن سوريا ستشارك للمرة الأولى في تاريخها في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا, وفي منشور على منصة "إكس"، قال الشيباني إن مشاركة سوريا في المنتدى ستوفر فرصة لعرض رؤية البلاد التنموية وطموحات شعبها أمام المجتمع الدولي.
كما قال الشيباني: "يشرفني أن أمثل سوريا لأول مرة في تاريخها في منتدى دافوس الاقتصادي 2025 في سويسرا, هدفنا هو نقل رؤيتنا التنموية لمستقبل سوريا وطموحات شعبنا الكبيرة إلى العالم, "ويعد منتدى دافوس من أهم الفعاليات الاقتصادية العالمية، حيث يجمع القادة وصناع القرار سنويًا لمناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية الرئيسية, وتُعقد الدورة الـ55 للمنتدى حاليًا في سويسرا، من يوم الأحد وحتى يوم الجمعة، 24 يناير.
ووفقًا للموقع الرسمي للمنتدى، يتم تنظيم هذا الحدث تحت شعار "التعاون في عصر الذكاء"، وسيجمع بين قادة من الحكومة والأعمال والمجتمع المدني، بالإضافة إلى مفكرين علميين وثقافيين بارزين, ومن المتوقع أن يكون هذا الاجتماع منصة عالمية موثوقة للحوار والتعاون، مع التركيز على التعاون بين القطاعين العام والخاص.
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