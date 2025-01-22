ترامب يأمر بتعليق مؤقت لجميع برامج المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يومًا

(MENAFN
) في يوم الإثنين الموافق 20يناير، أمر الرئيس دونالد ترامب
بتعليق مؤقت لجميع برامج المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يومًا، لحين إجراء مراجعة شاملة لتحديد ما إذا كانت هذه البرامج تتماشى مع أهداف إدارته السياسية, والقرار التنفيذي، الذي وقعه ترامب في أول يوم له بعد عودته إلى المنصب، يوجه رؤساء جميع الإدارات والوكالات المسؤولين عن برامج المساعدات الخارجية إلى التوقف فورًا عن أي التزامات جديدة وصرف أموال المساعدات التنموية.
كما يستند القرار إلى الاعتقاد بأن المساعدات الخارجية وهياكلها البيروقراطية غالبًا ما تكون غير متوافقة مع المصالح الأمريكية، وفي كثير من الأحيان تتعارض مع القيم الأمريكية، ويمكن أن تساهم في زعزعة استقرار السلام العالمي من خلال تعزيز أفكار تؤثر سلبًا على العلاقات المستقرة والمنسجمة داخل وبين الدول, والقرار التنفيذي يدعو إلى تعليق مؤقت لجميع المساعدات التنموية الخارجية الجديدة، بما في ذلك المساعدات الموجهة للحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية الدولية والمقاولين, خلال هذه الفترة التي تبلغ 90 يومًا، ستخضع جميع برامج المساعدات لمراجعة شاملة لتقييم فعاليتها ومدى توافقها مع سياسة الولايات المتحدة الخارجية، تحت إشراف مكتب الإدارة والموازنة.
كذلك سيكون وزير الخارجية، بالتشاور مع مدير مكتب الإدارة والموازنة، صاحب السلطة النهائية في اتخاذ القرار بشأن استمرار كل برنامج من برامج المساعدات الخارجية أو تعديله أو تعليقه, في بعض الحالات، قد يتم استئناف التمويل لبعض البرامج قبل نهاية فترة الـ90 يومًا إذا تم الانتهاء من المراجعة وتمت الموافقة عليها من قبل وزير الخارجية أو مسؤول مفوض, كما يمنح القرار وزير الخارجية سلطة إعفاء بعض البرامج من التعليق, ومن المهم أن القرار لا يتداخل مع الصلاحيات القانونية الممنوحة للإدارات والوكالات التنفيذية، ولا يؤثر على صلاحيات مكتب الإدارة والموازنة فيما يتعلق بالقرارات الميزانية أو التشريعية, وتعد المساعدات الخارجية الأمريكية عنصرًا أساسيًا في سياسة الولايات المتحدة الخارجية، حيث توفر الموارد للدول ذات الأهمية الاستراتيجية والدول التي تمر بصراعات أو المجتمعات المحتاجة, يتم إدارة المساعدات الخارجية الأمريكية بشكل رئيسي من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو اس أي آي دي) والوكالات الحكومية الأخرى، وغالبًا ما يتم توزيعها على شكل منح لعدد من المشاريع التي تديرها المنظمات غير الربحية والحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية.
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