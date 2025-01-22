الحملة الجوية الأمريكية في سوريا بعد انهيار نظام بشار الأسد تظهر المخاوف الغربية

(MENAFN
) تُظهر الحملة الجوية الأمريكية في سوريا بعد انهيار نظام بشار الأسد المخاوف الغربية من احتمال صعود الجماعات المتطرفة في المنطقة, ومع المخاوف من حدوث فراغ سياسي، تحركت واشنطن بسرعة لمنع الفصائل المتطرفة من استغلال الوضع وتأسيس نظام ديني متشدد, وسقوط نظام الأسد فاجأ واشنطن، ولكن كان الأمر أكثر دهشة للأشخاص الموجودين على الأرض عندما شن سلاح الجو الأمريكي ضربات جوية على 785 موقعًا في سوريا بينما كان الأسد في طريقه إلى موسكو, لم تكن الضربات الجوية دعماً للمتمردين الذين أطاحوا بنظام الأسد، بل كانت رداً على التحالف الذي زحف نحو دمشق بقيادة هيئة تحرير الشام (آيتش تي اس)، وهي جماعة مرتبطة بالتطرف الإسلامي العالمي.
كما يحتفظ الجيش الأمريكي، إلى جانب القوات الخاصة البريطانية ووحدات استخبارات أجنبية، بوجود كبير في شرق سوريا، حيث يستخدم قواعد محمية من قبل الأكراد السوريين، بالإضافة إلى بعض المخابئ الصحراوية المخصصة للحملات ضد ما تبقى من ما يسمى "الدولة الإسلامية", النصر المفاجئ للمتمردين على حكومة الأسد أثار المخاوف من أن داعش قد تحاول استعادة بعض الأراضي التي كانت تحت سيطرتها، مما يزيد من تعقيد الوضع, ودعا قائد هيئة تحرير الشام، أحمد الشعار، إلى تشكيل حكومة انتقالية، مؤكداً على ضرورة عدم إجبار النساء على ارتداء الملابس الإسلامية المحافظة، وناشد بحظر إطلاق النار العشوائي, على الرغم من أنه يقول "نحن لسنا داعش"، إلا أن الشعار كان في السابق عضوًا في داعش وله صلات بالقاعدة, العديد من أعضاء الميليشيات التي تشكل التحالف الذي فاز بهذه المرحلة من الحرب الأهلية السورية يشاركون في نفس المعتقدات مع مؤسسي داعش والقاعدة.
ومن المرجح أن سوريا، التي تحررت من حكم الأسد، ستجذب المتطرفين الذين يسعون إلى إنشاء دولة على أساس تفسيرهم للإسلام، تماماً كما تدفق الجهاديون إلى البلاد بعد عام 2012, هذه الجماعات تهدف إلى إقامة دولة نموذجية وسط الفوضى والعنف في المنطقة, وزعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، الذي ينحدر من مرتفعات الجولان - التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 - أعرب عن رغبته في استعادة الجولان والإطاحة بالأسد, باعتباره إسلاميًا، يؤمن الجولاني بوحدة الأمة الإسلامية ويرى في سوريا قاعدة لاستعادة الأراضي المفقودة والانتقام للأرواح المسلمة التي أُهدرَت، لا سيما في غزة, لقد أدت النزاعات المستمرة في غزة، وما خلفته من ضحايا مدنيين، إلى تصعيد التوترات، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب, وفي الوقت نفسه، رفضت الولايات المتحدة قرار المحكمة الجنائية الدولية، واستمرت في تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل.
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