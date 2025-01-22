خطاب التنصيب الثاني لدونالد ترامب يصبح لحظة محورية في تاريخ الولايات المتحدة

(MENAFN
) من غير المرجح أن يصبح خطاب التنصيب الثاني لدونالد ترامب
لحظة محورية في تاريخ الولايات المتحدة، على عكس خطب الرؤساء السابقين مثل فرانكلين دي روزفلت أو جون إف كينيدي، الذين قدموا لحظات من الأمل والالتزام الراسخ في أوقات التحديات, بينما لم يتضمن خطاب ترامب الكلمات العميقة والأساسية التي تميز خطب أسلافه، إلا أنه ردد بعض العناصر الأساسية من تعهد كينيدي بمواجهة التحديات والأعداء للحفاظ على الحرية, وركز خطاب ترامب على عزمه على عدم التراجع في مواجهة التهديدات، مؤكدًا وعده بإعادة أمريكا إلى عظمتها, وأكد رؤيته لأمريكا مزدهرة وقوية ورائدة، وهي التي يعتقد أنها ستقود البلاد إلى عصر ذهبي مليء بالإنجازات, بالنسبة لترامب، فإن الطريق إلى إحياء أمريكا يكمن في قوتها وعزمها، سواء داخليًا أو عالميًا.
وإحدى الركائز الأساسية لاستراتيجيته هي زيادة ميزانية الدفاع الأمريكية، والتي تهدف، جنبًا إلى جنب مع سياساته الاقتصادية، إلى تعزيز القوة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية لأمريكا, وهذا من شأنه أن يضمن الاستقرار ويمنع أي خصم عالمي من تحدي قوة أمريكا المتفوقة, كما أن نهج ترامب، الذي يتميز بالعزم الثابت، يهدف إلى منع الصراعات من خلال وضع الولايات المتحدة كقائد عالمي لا يلين.
كما أبرز الخطاب إرث ترامب الأوسع — قيادة جهود السلام بدلاً من الانجرار إلى النزاعات, وعلى الرغم من أن الخطاب لم يقدم تفاصيل محددة بشأن العمليات السريعة للسلام في الساحات العالمية، إلا أنه أرسل رسالة واضحة إلى إسرائيل: السلام في الشرق الأوسط سيتحقق من خلال تسوية إقليمية شاملة بدعم من الولايات المتحدة، وليس من خلال استمرار القتال, إن تركيز ترامب على السلام الإقليمي يتماشى مع رؤيته لعالم آمن ومستقر يسمح لأمريكا بالتركيز على قضاياها الداخلية ومتابعة أجندة "أمريكا أولاً"، بعيدًا عن انشغالات الصراعات العالمية المتصاعدة.
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