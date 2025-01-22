الحكومة الإسرائيلية تعتقد أن ترامب سيفي بوعوده باتخاذ إجراءات حاسمة في غزة

(MENAFN
) من الصعب تصديق أنه مر فقط شهرين ونصف منذ احتفل نتنياهو
بفوز ترامب, في ذلك الوقت، كان البعض في الحكومة الإسرائيلية يعتقد أن ترامب
سيفي بوعوده باتخاذ إجراءات حاسمة في غزة, لكن الواقع كان استيقاظًا مؤلمًا, كما قال أحد المصادر، هناك ضغوط سياسية
كبيرة، بما في ذلك من شخصيات مثل مريم أدلسون، التي تدفع نتنياهو في اتجاهات مختلفة, وبينما يظل مستوى تأثير أدلسون غير واضح، تشير الإشارات من البيت الأبيض إلى أنه يتماشى مع ما تريده القدس, الرئيس الأمريكي السابق ترامب عبّر عن رغبة في أن يُذكر كصانع سلام، ويبدو أنه يركز على تحقيق السلام في الشرق الأوسط بسرعة، مع اهتمام خاص بالسلام مع السعودية, وفقًا لدبلوماسي غربي، كانت مجموعة ترامب مستعدة للعمل هذه المرة، وتهدف إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن.
كما يبدو أن نتنياهو عالق بين الحقائق السياسية في ائتلافه والضغوط من الدبلوماسية الدولية, يواجه ضغوطًا متزايدة من داخل حكومته ومن قوى خارجية مثل قطر، التي طلبت من فريق ترامب التأثير على نتنياهو، خاصة مع اقتراب المرحلة التالية من المفاوضات, لكن فريق ترامب تفاجأ على ما يبدو بتصريحات نتنياهو حول استئناف الحرب، مما يشير إلى توترات بين قادة إسرائيل السياسيين وشركائهم الدوليين.
ومع اقتراب الموعد النهائي في 4 فبراير، يبقى مصير الحكومة والصراع المستمر غير مؤكد, بينما يعمل نتنياهو جاهدًا للحفاظ على الاتفاق، تزداد الضغوط عليه لتلبية التوقعات الداخلية والخارجية, قد تشهد المرحلة الثانية من المفاوضات تداعيات سياسية كبيرة، خاصة إذا نفذ شخصيات رئيسية مثل بن غفير وسموتريش تهديداتهم بالخروج من الحكومة, كما أن تأثير ترامب المستمر، بما في ذلك رغبته في الإفراج عن كبار سجناء حماس، يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى وضع نتنياهو الصعب بالفعل.
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