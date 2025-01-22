بايدن يغادر منصبه في البيت الأبيض

(MENAFN
) غادر جو بايدن، الذي ترك منصبه في البيت الأبيض أمس الموافق 21يناير، وهو يترك وراءه إرثًا معقدًا فيما يتعلق بإسرائيل, على الرغم من أنه كان يعتبر نفسه صهيونيًا وأعرب عن دعمه الكبير للدولة، إلا أن رئاسته كانت أيضًا مليئة بالقرارات التي، على الرغم من أنها لم تكن السبب المباشر لمجزرة 7 أكتوبر، إلا أنها لعبت دورًا في خلفية تصعيدها, قد يفتقده الكثيرون في إسرائيل، خاصة في اليمين السياسي، لأنه سمح لهم بحرية أكبر من أي رئيس أمريكي سابق, وبدأت فترة بايدن مع خطوتين هامتين أثارتا القلق, الأولى كانت رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب الأمريكية في 6 فبراير 2021، تلتها رفع العقوبات عن إيران بعد أسابيع قليلة, بينما كان بايدن يعتقد أن هذه الخطوات ستعزز الثقة المتبادلة، إلا أنها أدت في النهاية إلى تأثير مزعزع للاستقرار في المنطقة, رفع العقوبات سمح لإيران بالوصول إلى أموال سرعت برنامجها النووي وزادت دعمها لعملائها الإقليميين، بما في ذلك حزب الله وحماس وآخرين.
كما شهد اليمين الإسرائيلي أيضًا مكاسب كبيرة خلال رئاسة بايدن, ففي عام 2023 فقط، تم إنشاء 31 بؤرة استيطانية، وهو رقم قياسي، وفي عام 2024، تم مضاعفة العدد ليصل إلى 60 بؤرة استيطانية، بما في ذلك بعض البؤر في مناطق مخصصة لدولة فلسطينية وفقًا لرؤية ترامب للسلام, هذه التطورات، التي كانت تقريبًا دون تدخل من الولايات المتحدة، شكلت تباينًا واضحًا مع جهود الإدارات السابقة في الحد من التوسع الاستيطاني, على الرغم من أن الإدارات السابقة كانت تحاول إيقاف الاستيطان، إلا أن غياب التدخل من بايدن سمح لليمين الإسرائيلي بتنفيذ خططهم دون معارضة تذكر, ومن جهة أخرى، تميزت فترة بايدن أيضًا بلحظات من عدم الفعل، خاصة بعد مجزرة 7 أكتوبر, كانت تحذيراته "بعدم التدخل" لإيران وحزب الله وغيرهم من الجهات الفاعلة في المنطقة غير فعالة إلى حد كبير، كما أن دعوته للامتناع عن التصعيد ضد إسرائيل في رفح لم تحقق التأثير المطلوب, وقد كشف منهج بايدن الناعم وفشله في ردع التصعيد المستمر عن ضعفه في الشرق الأوسط، حيث بدا أن موقفه التوفيقي في بداية ولايته قد شجع المتطرفين.
وعلى الرغم من هذه الأخطاء، قدمت إدارة بايدن مساعدات أمنية ضخمة لإسرائيل، ولا شك في التزامه بأمن الدولة, على الرغم من أن أفعاله أثارت انتقادات، خصوصًا من اليمين الإسرائيلي، إلا أنه لا يزال شخصية أساسية في تاريخ إسرائيل المعاصر, سيتسبب دعمه، على الرغم من أخطائه، في ترك تأثير معقد وطويل الأمد على العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
MENAFN22012025000045015687ID1109116291
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.