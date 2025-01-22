وفاة رقيب الاحتياط في غور الأردن تعد جزءًا من تصاعد هجمات ضد القوات الإسرائيلية

(MENAFN
) تعد وفاة رقيب الاحتياط أفِتَار بن-يهودا في غور الأردن الشمالي، نتيجة قنبلة مزروعة في تمّون، جزءًا من تصاعد هجمات ضد القوات الإسرائيلية, هذه العملية ليست حادثًا معزولًا بل جزءًا من نمط متزايد من الهجمات التي أصبحت أكثر تطورًا وتشكل تحديًا للجيش الإسرائيلي, إن تزايد وتيرة وجودة هذه الهجمات يدفع الجيش نحو اتخاذ إجراءات هجومية، حيث لم يعد الدفاع وحده كافيًا, وتمّون، المنطقة التي كانت القوات الإسرائيلية قد نفذت عمليات فيها سابقًا، شهدت انفجار جهاز متفجر محلي الصنع استهدف سيارة جيب عسكرية، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين, رغم تأكيدات الجيش بأن القنبلة لم تكن من المواصفات الرسمية، إلا أنها كانت فعالة بما فيه الكفاية لتسبب أضرارًا كبيرة, لم يكن الجيش يتوقع تهديدًا من هذا النوع في هذه المنطقة، كما لم يكن لديه الموارد مثل جرافات (دي 9) التي تستخدم عادة في المناطق عالية المخاطر مثل مخيم جنين, وهذا يعكس تدهور الوضع في المنطقة.
وفي الأشهر الأخيرة، تعرض الجيش الإسرائيلي لعدة حوادث مشابهة, على سبيل المثال، استهدفت قنبلة مركبة عسكرية إسرائيلية في قباطية، مما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود، اثنان منهم إصابتهما خطيرة, كما وقع هجوم آخر عندما استهدفت قنبلة سيارة كانت تقل قياديين عسكريين، لكنهم نجوا من إصابات خطيرة, هذه الحوادث تسلط الضوء على الخطر المتزايد في الضفة الغربية، مع استخدام متفجرات متقدمة، ربما تم تزويدها من إيران، مما يرفع التهديد إلى مستوى جديد, وما يزيد من تعقيد الوضع، هو الإفراج عن مسلحين من السجون في إطار صفقات تبادل الأسرى، إلى جانب الدعم المتجدد من حماس، مما يشير إلى إمكانية تصعيد العنف في الضفة الغربية, قد يشمل ذلك استهداف القوات الإسرائيلية ومحاولة زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية, سيكون هذا الوضع كارثيًا على إسرائيل، خاصة في منطقة يعيش فيها الفلسطينيون والإسرائيليون معًا.
كذلك عزز الجيش الإسرائيلي وجوده في منطقة يهودا والسامرة عبر نشر شركات إضافية لتعزيز الأمن ردًا على ذلك, كما يقوم الجيش بإنشاء نقاط تفتيش لفحص المركبات الفلسطينية في محاولة لمنع الهجمات المقبلة, ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية الدفاعية لم تعد كافية، وهناك ضغط متزايد على القيادة السياسية لتحويل التركيز إلى استراتيجيات هجومية، خصوصًا في ضوء التصعيد الأكبر في غزة والجبهة الشمالية, لمواجهة التهديدات المتصاعدة في الضفة الغربية بفعالية، سيتعين على الجيش تكثيف جهوده والتكيف مع الديناميكيات المتغيرة للنزاع.
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