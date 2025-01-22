مشاعر الفرح والذهول تملئ الأجواء عندما تم تسليم المخطوفات

(MENAFN
) ملأت مشاعر الفرح والذهول الأجواء عندما تم تسليم المخطوفات، رومي ودورون وإميلي، للصليب الأحمر في ساحة السرايا في غزة, كانت هذه اللحظة، التي بدت وكأنها حدث معد مسبقًا، من تنظيم كتائب عز الدين القسام، التي سخرت من الوضع بتقديم "تذكارات" للنساء، مما حولهن إلى ورقة مساومة في الصراع المستمر, بعد أكثر من عام من القتال الشديد، تم إعادة هؤلاء النساء، لكن الجمهور لم يستطع إلا أن يتساءل عن التناقض في الموقف.
وبينما سالت دموع الفرح، تساءل الكثيرون كيف من الممكن بعد كل هذا القتال أن تظل القوات العسكرية الإسرائيلية تواجه حماس، التي أصبحت الآن مجهزة بملابس عسكرية جديدة وأسلحة, كانت اللحظة بمثابة تذكير صارخ بما حدث في السابع من أكتوبر، عندما شن مقاتلو حماس الهجوم على إسرائيل, وعلى الرغم من الدمار الواسع في شمال غزة، إلا أن وسط قطاع غزة، بما في ذلك المنطقة المحيطة بساحة السرايا، ظل شبه غير ملموس, حيث كشفت المشهد كيف أن حماس، كما في العمليات العسكرية الإسرائيلية السابقة، انسحبت إلى المناطق المأهولة بالسكان، واستخدمت المدنيين كدروع بشرية، واختبأت في الأنفاق تحت المباني الخرسانية.
في حين يبرر البعض أن الجيش الإسرائيلي قد أولى الأولوية لإنقاذ حياة الرهائن، وتجنب القتال الحضري الخطير، تظل الحقيقة أن الجهود العسكرية للجيش الإسرائيلي كانت عقيمة في القضاء على حماس, وعلى الرغم من الادعاءات بالسعي إلى "الانتصار المطلق"، كانت النتائج بعيدة عن أن تكون انتصارًا, تم إعادة الرهائن، لكن ذلك كان بتكلفة: العديد من الأرواح فقدت، سواء بين الجنود أو بين المخطوفين, ويجب أن يكون التركيز الآن على إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم، سواء أحياء أو أمواتًا، مع الاعتراف بأن الهدف من القضاء على حماس أصبح غير واقعي, كان يجب أن يتحول الاستراتيجية العسكرية إلى دمج القوة مع الحلول السياسية لمستقبل غزة بعد الصراع، والتعامل مع السبب الجذري للوضع, ومع ذلك، من الواضح الآن أن الوعود بالقتال المستمر دون خطة واضحة هي عبث, بدلاً من ذلك، يجب على إسرائيل أن تتعلم من هذه الأخطاء وتضمن أن هذه المأساة لن تتكرر مرة أخرى.
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