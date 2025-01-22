استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي تؤدي إلى سلسلة من الاستقالات بين كبار القادة العسكريين

(MENAFN
) أدت استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرزي هاليفي يوم أمس الموافق 21يناير, إلى سلسلة من الاستقالات بين كبار القادة العسكريين، جميعها ناتجة عن الفشل في التصدي لهجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023, مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الاستقالات تهدف إلى تحميل المسؤولية عن الهجوم بعيدا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, ورافقت استقالات القادة العسكريين مطالب متزايدة داخل إسرائيل، خصوصاً من قبل المعارضة، بسقوط الحكومة وتحميلها المسؤولية عن الفشل في حماية البلاد وإعادة بناء الثقة العامة في الحكومة والجيش.
وفي رسالة استقالته التي ستكون سارية في 6 مارس، تحمل هاليفي المسؤولية الكاملة عن فشل الجيش في 7 أكتوبر، قائلاً: "فشل جيش الدفاع الإسرائيلي في مهمته في الدفاع عن إسرائيل، ودفعت الدولة ثمناً باهظاً", وأقر بالخسائر البشرية الكبيرة والآثار النفسية التي خلفتها الحرب على العديد من الجنود وعائلاتهم، لكنه أشار أيضاً إلى الإنجازات التي حققها الجيش على عدة جبهات في منطقة الشرق الأوسط, وأكد هاليفي أنه سيتولى الإشراف على التحقيقات في فشل 7 أكتوبر وسيتابع استعدادات جيش الاحتلال للتحديات الأمنية المستقبلية, وتبع استقالة هاليفي استقالة قائد القيادة الجنوبية يارون فينكلمان، الذي تحمل هو الآخر المسؤولية الشخصية عن الفشل في حماية منطقة النقب الغربي في 7 أكتوبر, وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن هناك المزيد من الاستقالات العسكرية التي ستتبع هذه الاستقالات.
كما قد اعترف العديد من المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين بفشلهم في منع الهجوم، ومن بينهم شخصيات بارزة مثل رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، أهارون هليفا، الذي استقال على إثر الحادث, ورغم هذه الاستقالات، رفض نتنياهو قبول أي مسؤولية عن الهجوم, وقال مكتبه إنه شكر هاليفي على خدمته واتفقت معه على لقاء في الأيام المقبلة, وفي نفس الوقت، صرح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأن استقالة هاليفي كانت متوقعة بغض النظر عن مجريات الحرب، فيما أشار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أن القيادة العسكرية ستستبدل قريباً تحضيراً لاستئناف الحرب.
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