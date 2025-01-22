"الفرحة" المنتظرة بفوز كامل التي وعد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الحرب على غزة تتبدد

(MENAFN
) تبددت "الفرحة" المنتظرة بفوز كامل التي وعد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
خلال الحرب على غزة، ليحل مكانها مشاهد من الغضب والحزن بين الإسرائيليين, مع دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ، تأكدت في إسرائيل قناعة واسعة بأن الأهداف المعلنة للحرب لم تتحقق, ويظهر هذا التوافق في الخسائر الكبيرة التي تكبدها الجيش الإسرائيلي في شمال غزة، مما يبرز أن فصائل المقاومة، وخاصة حماس، لا تزال تتمتع بقوة عسكرية كبيرة وقادرة على خوض معارك مستقبلية مع إسرائيل, على الرغم من ادعاءات الجيش الإسرائيلي بالنجاح في القضاء على مقاتلي حماس، تمكنت قوات المقاومة من العودة إلى المناطق التي انسحبت منها سابقًا، مما يبرز فشل إسرائيل في القضاء على قدرات حماس العسكرية والسلطة السياسية للحركة في غزة.
كما يتفق المحللون على أن فشل الحرب في تحقيق أهدافها يعكس فشلًا سياسيًا وعسكريًا للحكومة والجيش الإسرائيليين, يعتقد العديد من المحللين أن وعد نتنياهو بـ "النصر الكامل" كان هدفًا غير قابل للتحقيق، وأكد البعض أنه كان "هزيمة", وأشار أنطوان شلهات، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إلى أن إسرائيل فشلت في تحقيق أي من أهدافها المعلنة، وأبرزها هدف تحرير الرهائن، الذي تحقق في النهاية من خلال اتفاق الهدنة وعملية تبادل الأسرى, كما فشلت أهداف الاحتلال الرئيسية، مثل القضاء على حماس عسكريًا وسياسيًا, على الرغم من تدمير جزء من ترسانة حماس، استطاعت الحركة أن تلحق خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي قبل أسابيع من تطبيق الهدنة, وذكر شلهات أن إسرائيل فشلت أيضًا في تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في ضمان عدم تشكل غزة تهديدًا أمنيًا لإسرائيل بعد الحرب، مما يشير إلى عدم وجود خطة ما بعد الحرب واضحة في تل أبيب.
وعلاوة على ذلك، فإن الاقتراح باستبعاد حماس من حكم غزة يتناقض مع الخطط الإقليمية والدولية التي تعترف بحماس كجزء لا يتجزأ من إدارة غزة, يعتقد صالح لطفي، المحلل السياسي والباحث في المجتمع الإسرائيلي، أن فشل تحقيق أهداف الحرب يعكس الديناميكيات المجتمعية والسياسية والدينية العميقة في إسرائيل، والتي تحولت نحو التوجهات اليمينية والفاشية منذ انتفاضة الأقصى الثانية.
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