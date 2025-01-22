الضفة الغربية تصبح جبهة جديدة في الصراع

(MENAFN
) أصبحت الضفة الغربية جبهة جديدة في الصراع، مع زيادة العنف من قبل المستوطنين وتضييق السيطرة العسكرية على المدن والقرى الفلسطينية, يشمل ذلك تقييد الحركة، وإغلاق المداخل والمخارج الرئيسية، وتكثيف الحواجز العسكرية، مما يعزل هذه المناطق بشكل فعال, في الآونة الأخيرة، قُتل تسعة فلسطينيين وأصيب العديدون في عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في جنين ومخيمها للاجئين، تحت اسم "الجدار الحديدي"، بينما دعت حركة حماس إلى رفع مستوى اليقظة العامة, وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية منعت فرقها من الوصول إلى الجرحى في مخيم جنين، في حين أفادت مصادر محلية بأن طائرات هليكوبتر إسرائيلية حلقت بكثافة فوق المنطقة، بالتزامن مع الحصار والاقتحامات الواسعة, وفي وقت سابق من اليوم، أغلقت القوات الإسرائيلية جميع النقاط الحدودية لمخيم جنين، مما زاد من تعزيز السيطرة على مناطق أخرى في الضفة الغربية، بما في ذلك رام الله والبيرة ونابلس والقدس.
كما تشهد الضفة الغربية تصاعدًا في العنف من قبل القوات الاحتلال والجماعات الاستيطانية المتطرفة، مع هجمات متكررة على المدن الفلسطينية والمنازل والممتلكات, في الـ 24 ساعة الماضية، أصيب أربعون فلسطينيًا في هجمات من قبل المستوطنين على بلدات قرب قلقيلية، بينما أسفرت هجمات أخرى عن حرق المنازل والمتاجر والمركبات الفلسطينية, وقد أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذه الهجمات من قبل المستوطنين وفشل المجتمع الدولي في التصدي لها, ودعت إلى فرض عقوبات على الاحتلال والجماعات الاستيطانية، وحثت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على الضغط لإنهاء الاحتلال المستمر, وتركز الحكومة الإسرائيلية على توسيع المستوطنات، خاصة تحت قيادة وزراء متطرفين مثل بتسلئيل سموتريتش، مما أدى إلى زيادة في بناء المستوطنات، مع إدخال طريقة "التسوية السريعة" التي تسرع من الموافقات على بناء وحدات سكنية جديدة, تهدف هذه الخطط إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان المحليين، مع توقع الموافقة على مئات الوحدات الاستيطانية في الأسابيع القادمة، مما يعمق الاحتلال في المنطقة.
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