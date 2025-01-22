بايدن يقترح إطار عمل مشابه للاتفاق الذي قبله الفلسطينيون

(MENAFN
) كان يمكن تحقيق الهدنة الحالية في غزة منذ شهور, ففي مايو، اقترح الرئيس جو بايدن إطار عمل مشابه للاتفاق الذي قبله الفلسطينيون في النهاية، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
رفضه باعتباره "غير صالح"، مُعطيًا الأولوية لبقائه السياسي على إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين, وعلى الرغم من إعلان الرئيس بايدن الهدنة كإنجاز دبلوماسي، إلا أن هذا الإعلان يخفي واقعًا أكثر ظلمًا, لن تُذكر إدارة بايدن كوسيط لتحقيق السلام، بل كإدارة مكنت من استمرار أفعال الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة من خلال توفير الأدوات والدعم اللازمين لاستمرار هذه الفظائع, بعيدًا عن كونه انتصارًا، تمثل هذه الهدنة فشلًا في القيادة الأخلاقية والسياسية، حيث قامت الولايات المتحدة بحماية إسرائيل من المساءلة الدولية، مما سهل ارتكاب جرائم الحرب بدلاً من منعها.
كما تسلط هذه الوضعية الضوء على مشكلة أعمق في السياسة الخارجية الأمريكية، حيث غالبًا ما تتفوق المصلحة السياسية الضيقة على المسؤولية الأخلاقية, من خلال إعطاء نتنياهو حصانة، لم يُضر بايدن بمكانة أمريكا العالمية فقط، بل سمح أيضًا باستمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية دون رقابة, سيتحدد إرث الإدارة ليس بالهدنة، بل بدورها في تزويد إسرائيل بكميات هائلة من المساعدات العسكرية، بما في ذلك 85,000 طن من القنابل التي أُسقطت على غزة—وهو مقدار يفوق قصف المدن الكبرى خلال الحرب العالمية الثانية, سيتذكر الناس هذه الفترة بسبب مقتل أو إصابة 10٪ من سكان غزة، وتدمير 86٪ من المباني المدنية, بينما بدأت غزة ببطء في تلقي المساعدات الإنسانية، لن ينسى العالم مقتل ما يقرب من 300 عامل إغاثة على يد إسرائيل، ولا 160 صحفيًا فقدوا حياتهم وهم يحاولون كشف الفظائع, بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير أكثر من 654 منشأة صحية، مع فقدان ما يقرب من 1000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية وبعض أفضل الأطباء الفلسطينيين.
وكان يمكن تحقيق الهدنة في وقت سابق، لكن رفض نتنياهو قبول الاتفاق في مايو، مُعطيًا الأولوية لمصالحه السياسية، أخر أي حل محتمل, بدلاً من محاسبة إسرائيل، اختارت إدارة بايدن، بقيادة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، التودد إلى نتنياهو، مما سمح للجرايم بالاستمرار دون رادع, قد تكون هذه الاستراتيجية للتأخير والتلاعب جزءًا من نهج نتنياهو للضغط على المجتمع الدولي، وتغيير المصطلحات في اللحظة الأخيرة، أو حتى استئناف الصراع بمجرد أن يحقق أهدافه السياسية، مستفيدًا من الدعم غير المشروط من واشنطن.
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