مجلس النواب العراقي يقدم إجراءً جديدًا للتعامل مع ظاهرة غياب أعضائه المتكرر

(MENAFN
) قدم مجلس النواب العراقي إجراءً جديدًا للتعامل مع ظاهرة غياب أعضائه المتكرر، مما يعطل سير أعمال البرلمان, بموجب القاعدة الجديدة، سيضطر النواب الذين يغيبون عن الجلسات القادمة إلى دفع غرامة قدرها مليون دينار (حوالي 750 دولارًا), وأشار البرلمان
العراقي إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى حل مشكلة قلة الحضور خلال الجلسات، التي تمنع غالبًا من تحقيق النصاب القانوني, وأكد رئيس المجلس، محمود المشهداني، أنه سيتم تطبيق مدونة السلوك البرلماني وفرض غرامات على النواب الغائبين, بالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر أسماء النواب الغائبين على الموقع الرسمي للمجلس.
كما تحدث المشهداني عن السياسة الجديدة في اجتماع مع قادة الكتل البرلمانية، داعيًا إياهم إلى ضمان حضور أعضائهم الجلسات والمشاركة الفاعلة في التشريع والمساعدة في تحقيق النصاب الضروري للعمل التشريعي.
كذلك يتألف مجلس النواب العراقي من 329 عضوًا، يتم انتخابهم كل أربع سنوات, ولعقد الجلسة، يتطلب الأمر حضور أغلبية مطلقة، أي ثلثي الأعضاء, في حين أن بعض الأعضاء يغيبون لأسباب شخصية، فإن معظم الغيابات تعود إلى الخلافات السياسية حول القوانين التي يتم مناقشتها والتصويت عليها.
MENAFN22012025000045015687ID1109116268
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.