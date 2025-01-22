المصادر العبرية تكشف عن تفاصيل جديدة بشأن منفذ هجوم الطعن بمدينة تل أبيب

(MENAFN
) كشفت المصادر العبرية يوم الثلاثاء الموافق 21يناير,عن تفاصيل جديدة بشأن منفذ هجوم الطعن الذي وقع في عدة مواقع بمدينة تل أبيب, وفقًا لتقارير الشرطة، أسفر الهجوم عن إصابة أربعة إسرائيليين، اثنان منهم بإصابات خطيرة، بينما كانت حالة الآخرين متوسطة, وأفادت هيئة الإذاعة العبرية أن منفذ الهجوم، عبد العزيز القاضي، هو مواطن أمريكي من أصل مغربي وصل إلى إسرائيل كسائح قبل أيام من الحادث.
كما أفاد قناة 14 العبرية بأن أحد المصابين في الهجوم كان جنديًا إسرائيليًا، كان قد أصيب سابقًا في معارك غزة, وقد خضع الجندي لعملية جراحية لبتر أحد أطرافه، وهو في حالة متوسطة في مستشفى إيشيلوف.
ومن جهتها، أشادت حركة حماس بالهجوم مساء الثلاثاء، واصفة إياه بالعملية "البطولية" التي تثبت استمرار تصعيد المقاومة طالما استمرت الاحتلال وجرائمه, واعتبرت حماس عبد العزيز القاضي "شهيدًا"، وادعت أن الهجوم كان ردًا على العدوان الإسرائيلي الأخير على جنين، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الفلسطينيين.
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