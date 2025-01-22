التقارير من وسائل الإعلام العبرية تشير إلى أن عددًا من الشخصيات العسكرية العليا في الجيش الإسرائيلي يستقيلون

(MENAFN
) تشير التقارير من وسائل الإعلام العبرية إلى أن عددًا من الشخصيات العسكرية العليا في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هارزي هاليفي، من المتوقع أن يستقيلوا في أعقاب الهزيمة التي حدثت في 7 أكتوبر, ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن عدة قادة عسكريين قد تحملوا مسؤولية الهزيمة في ذلك اليوم، من بينهم اللواء آهرون حليفا (رئيس المخابرات العسكرية)، واللواء يوسي ساريل (قائد وحدة 8200)، واللواء آفي روزنفيلد (قائد فرقة غزة), كما شمل الأمر أيضًا العقيد حاييم كوهين (قائد اللواء الشمالي في غزة) واللواء يارون فينكلمان (قائد القيادة الجنوبية).
كما أفادت الصحيفة أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس سيؤدي إلى استقالة عدد من الضباط، بما في ذلك اللواء عوديد باسيك، رئيس دائرة العمليات والثالث في التسلسل الهرمي العسكري, وفقًا لقناة 12، تم إبلاغ باسيك بحركات غير عادية في قطاع غزة في الليلة التي سبقت أحداث 7 أكتوبر، لكنه قرر عدم تعديل انتشار القوات في المنطقة, كما يُتوقع أن يقدم اللواء نميرود العلوني، قائد فرقة غزة، استقالته، بالإضافة إلى اللواء إليعازر توليدانو، رئيس دائرة الاستراتيجية وإيران في الجيش, وبالنسبة لمستقبل اللواء تومر بار (قائد سلاح الجو) واللواء دافيد ساعر (قائد البحرية)، فإنه يعتمد على تفسير الحكومة لنتائج التحقيقات بشأن أداء الجيش.
ومن المتوقع أن تؤدي نتائج التحقيقات إلى إقالة وتقاعد العديد من الضباط من الرتب المتوسطة في المخابرات العسكرية والقيادة الجنوبية ودائرة العمليات.
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