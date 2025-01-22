أكثر من 900 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية تدخل قطاع غزة

(MENAFN
) دخلت أكثر من 900 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يوم الثلاثاء الموافق 21يناير، في اليوم الثالث للهدنة بين إسرائيل وحماس, ليصل إجمالي الشاحنات التي دخلت القطاع في الأيام الثلاثة الماضية إلى أكثر من 2400 شاحنة, ووفقًا لمسؤول أممي رفيع، لم تحدث مشكلات كبيرة تتعلق بالنظام والقانون حتى الآن، رغم وقوع بعض الحوادث المعزولة للنهب، كان أبرزها محاولات الأطفال سرقة الطعام أو المياه, وأشار المسؤول الأممي، مهند هادي، إلى أن هذه الحوادث لم تكن منظمّة ومن المتوقع أن تتناقص مع وصول المزيد من المساعدات إلى غزة.
في حين ان طوال فترة النزاع التي استمرت 15 شهرًا، واجهت الأمم المتحدة صعوبات في تنفيذ عملياتها الإنسانية بسبب التحديات الناتجة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية، وقيود الوصول إلى غزة، وأحيانًا النهب من قبل الجماعات المسلحة, ومع ذلك، فإن الهدنة الأخيرة سمحت بدخول المزيد من الشاحنات المحملة بالمساعدات، بما في ذلك الطعام والوقود والمستلزمات الطبية, وأكدت إدارة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة (او سي آيتش أي) أن 897 شاحنة دخلت غزة يوم الثلاثاء، مع وصول شاحنات إضافية يومي الاثنين والأحد, وبموجب اتفاق الهدنة، من المتوقع دخول 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة خلال الأسابيع الستة الأولى، بما في ذلك 50 شاحنة محملة بالوقود, وتوجه العديد من هذه الشاحنات إلى شمال غزة، حيث توجد مخاوف من حدوث مجاعة.
ومع ذلك، حذر هادي من استمرار التحديات اللوجستية، خاصة مع تدمير شبكة الطرق في غزة والصعوبات في حركة الناس داخل القطاع, أولويات المساعدات الإنسانية تشمل توفير الطعام والرعاية الصحية والمياه وإصلاح الملاجئ، بالإضافة إلى لم شمل العائلات.
MENAFN22012025000045015687ID1109116263
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.